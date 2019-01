La MAE ne pourra plus exercer ses opérations d'assurance fin août

de nommer un délégué et d'ouvrir un compte financier en Polynésie, sur lequel toutes les transactions financières doivent y figurer

Au lieu d'obéir aux contraintes qu'on leur demande, ils ont préféré ne pas intervenir

La prestation de commercialisation des produits contrats collectifs pour les associations et les établissements scolaires a pris fin définitivement

Ça fait une perte de 100 % sur les contrats collectifs, associations et établissements scolaires. Avec les élèves, depuis cette rentrée scolaire 2018-2019, j'ai perdu 60 %. Au 31 août, je perds tout

Ça fait quand même plus de 25 ans que je travaille à la MAE, j'ai pris la direction en 1998, et le fait de voir une succursale fermer ses portes du jour au lendemain, après 40 ans d'existence, je stresse un peu, je suis peinée et complètement bouleversée pour nos familles, les enfants, leur sécurité. Notre accompagnement était différent des autres compagnies d'assurance. On avait un accompagnement plus pédagogique dans l'ensemble de nos garanties et dans la prise en charge. Il y avait une pédagogie dans la MAE, qui est une mutuelle et une assurance de l'éducation. Dans un premier temps, je perds tous mes sociétaires. Puis dans le second temps, les emplois. On est trois salariés, plus des bénévoles. Après tant d'années de service, ce n'est pas évident de se remettre dans la place

Est-ce que les choses vont changer entre temps, je ne sais pas. Les responsables du Pays devraient faire attention. Quand on a créé la MAE, il y a 40 ans, c'était parce que pour les sorties obligatoires, on réclamait que l'établissement soit couvert par une assurance, c'est comme ça qu'on a ouvert. Parce que les assurances privées étaient très chères. Lorsque les établissements ne pourront plus effectuer des sorties pédagogiques, ils demanderont au Pays de payer

pour tous nos adhérents qui ont eu un sinistre sur les années passées et qui ne sont pas clos et ceux qui vont avoir des sinistres durant cette année scolaire, leurs droits seront maintenus. Ce sont des droits sanctuarisés

Une nouvelle plutôt surprenante. Nous avions déjà reçu un courrier de la MAE en octobre pour ce qui concerne les associations de parents d'élèves et les coopératives. Demain, ce sont donc près de 7 000 enfants qui ne vont plus pouvoir être assurés auprès de la MAE à la prochaine rentrée scolaire. Ça ouvre le marché aux autres assureurs de la place. Vont-ils pouvoir offrir aux parents d'élèves, aux associations et aux coopératives les mêmes tarifs avec la même couverture pour les enfants ? Je n'en suis pas sûre. Nous avons d'ores et déjà sollicité plusieurs assureurs pour des devis et voir laquelle propose les meilleurs tarifs et la meilleure couverture. Il s'agit de la sécurité de nos enfants, donc on ne peut pas jouer avec