La Journée mondiale de l'océan contre la pollution plastique

Papeete, le 4 juin 2018- A l'occasion de la Journée mondiale de l'océan, placée cette année sur le thème de la pollution contre le plastique, la Fédération des Associations de Protection de l'Environnement Te Ora Naho - FAPE et l'association Pew Polynésie française ont décidé de se mobiliser le vendredi 8 et le samedi 9 juin à Papeete. Pendant deux jours, ces protecteurs de la mer vont multiplier les manifestations pour informer et sensibiliser la population à cette grande cause environnementale.



Si l'Organisation des Nations Unies a choisi d'institutionnaliser depuis 2008 chaque 8 juin comme la grande Journée mondiale de l'océan, la Fédération des Associations de Protection de l'Environnement Te Ora Naho - FAPE et l'association Pew Polynésie française, ont décidé de mettre "les bouchées doubles" cette année, en organisant cette Journée mondiale sur deux jours.

Et il faut l'avouer 48 heures ne seront pas de trop pour promouvoir et informer les populations sur la protection de l'océan et sur la lutte contre la pollution plastique, thème retenu par l'organisation internationale en 2018. "Chaque seconde, ce sont environ 200 kilos de plastique qui sont jetés dans l'océan et il faut des centaines d'années pour les biodégrader. Que deviendra notre planète en 2050 ?" , interroge avec anxiété, Moana Van der Maesen, le président de l'association "Nana sacs plastiques". Il participe avec les nombreuses autres associations à ces journées qui vont se dérouler en plusieurs temps afin de s'adresser à un public varié.