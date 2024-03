La Journée des droits des femmes célébrée aux Marquises

Tahiti, le 7 mars 2024 – La ministre des Solidarités Minarii Galenon s'est envolée ce jeudi matin pour les îles Marquises qui vont célébrer cette année la Journée des droits des femmes. L'occasion de présenter le timbre à l'effigie de "mama Yvonne" (Tekuataoa Katupa), figure de Nuku Hiva qui s'est notamment battue pour la préservation du patrimoine naturel et culturel des Marquises.



Comme tous les 8 mars, la femme est mise à l'honneur. Cette année, en Polynésie, il y aura deux évènements en parallèle : l'un organisé à l'assemblée de la Polynésie française, et le second aux îles Marquises sur trois jours.



Un évènement qui mettra à l'honneur "mama Yvonne", disparue fin novembre. Elle était la maire déléguée de Hatiheu, et une figure incontournable de Nuku Hiva. Comme annoncé en décembre par le gouvernement qui lui avait rendu hommage lors du festival des arts, cette journée sera l'occasion de présenter un timbre à son effigie.



500 femmes de toutes les îles des Marquises sont attendues pour cette journée du 8-Mars pour le regroupement principal à Taiohae. "Tous les hakaiki se sont mobilisés pour faciliter le déplacement de toutes ces femmes vers Taiohae", s'est ainsi réjouie la ministre des Solidarités, Minarii Galenon, qui s'envole ce jeudi matin pour un retour programmé samedi. Mercredi, les festivités ont commencé dans la vallée de Taipivai avec différents ateliers (bien-être, culturel, sportif) qui se poursuivent ce jeudi à Hatiheu.