La Guerre d’Indochine, nouvelle exposition à la Maison du combattant

PAPEETE, le 14 juin 2018 - Elle ne fait jamais, ou si peu, parler d'elle. La Guerre d'Indochine, conflit armé qui se déroula de 1946 à 1954 en Indochine française (actuel Vietnam, Laos et Cambodge) concerne pourtant le fenua. Des soldats polynésiens y sont morts pour la France. Douze au total. Avec sa nouvelle exposition intitulée La Guerre d’Indochine, la Maison du combattant leur rend hommage jusqu’au 22 juin.



Ils sont douze au total. Douze soldats polynésiens morts pour la France en Indochine (actuel Vietnam, Laos, Cambodge). Sur ce territoire, entre 1946 et 1954, se déroula un conflit armé qui fit plus de 500 000 victimes. Il aboutit à la dissolution de l'Indochine et la division du territoire vietnamien en deux États rivaux.



Le conflit a d’abord consisté en une lutte de décolonisation. Puis, avec l’avènement de la Chine communiste, le déclenchement de la Guerre de Corée en 1950 et l’implication croissante des États-Unis, la Guerre d’Indochine s’est inscrite dans la Guerre froide.



L’exposition en cours à la Maison des combattants de Papeete, conçue dans un esprit résolument didactique, permet, à travers une vingtaine de panneaux, permet de (re)découvrir l’épopée française en Indochine et le déroulement du conflit.



Sans prétendre à l’exhaustivité, elle présente les prémices du conflit, de la présence française en Indochine, avec la création de l’Union indochinoise, à la perte du "mandat céleste" lors de la Seconde Guerre mondiale, jusqu'aux années de guerre, aux combats acharnés de Diên Biên Phu et la signature des accords de Genève en juillet 1954.



Elle est richement illustrée, les textes sont volontairement courts et les explications historiques mises en perspective par des chronologies, des cartes et une iconographie variée (photographies, affiches, tracts, timbres, cartes postales…). En plus, des rubriques intitulées "Le saviez-vous ?" apportent, avec une approche plus anecdotique, des compléments d’information sur cette période.