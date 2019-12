La Guadeloupe salue sa nouvelle Miss France

Pointe-à-Pitre, France | AFP | dimanche 14/12/2019 - "C'est la Guadeloupe qui gagne!": La Guadeloupe a salué samedi le sacre de sa miss, devenue Miss France 2020, ont constaté des correspondantes de l'AFP.



Clémence Botino, 22 ans, représentante de la Guadeloupe, a été désignée samedi Miss France 2020 à Marseille par les téléspectateurs de TF1, succédant à la Polynésienne Vaimalama Chaves.

"Je crie à chaque fois que miss Guadeloupe passe une étape de l'élection", raconte Olivia, une jeune mère de famille, qui a regardé l’élection en famille et se dit "bien bien gaie" de la victoire de Clémence Botino.

Olivia avait suivi un peu plus tôt l'élection de miss Monde, qui a donné la victoire à miss Jamaïque, mais a consacré Ophélie Mezino, miss Guadeloupe 2019, 1ère Dauphine de miss Monde. Elle a expliqué à sa petite fille de trois ans "que la Caraïbe c’etait chez nous donc on a gagné à travers miss Jamaïque".

"On a explosé", rapporte avec enthousiasme à l’AFP Ary Chalus, le président de la Région Guadeloupe, qui se trouvait au concert de Kassav, à Baie-Mahault, quand la nouvelle est tombée.

Lors du concert, le portrait de la nouvelle miss France s'est affiché sur les écrans géants, et a été applaudi quelques instants.

"C’est une grande fierté pour nous, pour la Guadeloupe mais surtout pour tous les Outre-mer, avec la première dauphine de Miss Monde, c’est un grand jour pour la Guadeloupe ! C’est la Guadeloupe qui gagne, la Guadeloupe qui avance. Nous sommes vraiment fiers, ce sont deux filles qui représentent très bien la Guadeloupe", a ajouté Ary Chalus.

Originaire du Gosier (commune de la Grande Terre) Clémence Botino était sortie en tête du test de culture générale il y a quelques semaines, avec une moyenne de 17,5 sur 20. Titulaire d’un bac scientifique mention Très Bien, elle était étudiante en master d'histoire de l'art à La Sorbonne jusqu’à ce qu’elle se lance dans l’aventure des miss. Bilingue, elle a vécu à Miami, en Floride.

"Magnifique et époustouflante notre clémence Botino" a salué sur Facebook Josette Borrel Lincertin, présidente du département, se disant "tellement fière d’elle et de son parcours. Un beau symbole d'une France multicolore et fière de sa diversité".

"Félicitations à @clemencebotino, miss Guadeloupe qui devient #MissFrance ! Après Vaimalama Chaves l'année dernière, une ultramarine devient Miss France pour la 2e année d'affilée. Beau moment pour la Guadeloupe !" a aussi twitté Annick Girardin, ministre des Outre-mer.

C'est la 3e fois que la Guadeloupe remporte l'élection de miss France.