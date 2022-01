La France six mois à la tête de l'Europe

TAHITI, le 4 janvier 2022 - Depuis le 1er janvier, la France préside le Conseil de l’Union européenne. Cette mission est assumée à tour de rôle, tous les six mois, par un des États membres. Mais sais-tu en quoi elle consiste ?



Pendant 6 mois, depuis le 1er janvier, donc jusqu’au 30 juin, la France est présidente de l’Union européenne. La dernière fois, c’était il y a 13 ans. Avant la France, la présidence du Conseil de l’Union européenne était assurée par la Slovénie. Après la France, la République tchèque prendra le relais. Le Conseil de l’Union européenne est aussi appelé Conseil des ministres de l’Union européenne ou bien parfois simplement Conseil. Il s’agit d’une institution comme le Parlement européen ou bien la Commission européenne. Il est (avec le Parlement européen) le co-légistaleur de l’Union européenne.



Le conseil réunit les ministres des États membres régulièrement, suivant un thème. Il existe dix formations thématiques au total (affaires générales, commerce, santé, agriculture, pêche, transport…). S’il s’agit du transport par exemple, ce sont les ministres de ce secteur qui sont conviés. Ensemble, ils réfléchissent à l’élaboration des lois européennes, ils discutent de politiques à mener dans leur pays. La grande majorité des lois européennes sont adoptées conjointement par le Parlement européen et le Conseil.



Le rôle de la France



En tant que présidente, la France va devoir planifier et organiser les rencontres avec l’ensemble des ministres européens. En cas de désaccords, il lui faudra trouver des compromis entre les États. Elle va aussi représenter le Conseil auprès du Parlement européen, de la Commission européenne et autres institutions de l’Europe. De plus, le Conseil détient des compétences en matière budgétaire, il peut conclure des accords internationaux, nommer les membres de certaines institutions. Ce n’est finalement pas une, mais des missions que la France va devoir mener.



C'est quoi l'Union européenne



L’Union européenne est un regroupement volontaire d’États. C’est une organisation unique qui compte actuellement 27 membres. En 2020, il y en avait 28, mais la Grande-Bretagne s’est retirée suite au référendum organisé en juin 2016. Les pays sont regroupés notamment dans les domaines économique et politique afin de maintenir la paix en Europe, mais aussi pour favoriser le progrès économique et social.



Rédigé par Delphine Barrais le Mardi 4 Janvier 2022 à 18:48 | Lu 34 fois