La France resserre les liens avec l'Indonésie après le revers AUKUS

Jakarta, Indonésie | AFP | mercredi 24/11/2021 - La France s'est engagée dans un "partenariat renforcé" avec l'Indonésie, plus grand pays d'Asie du Sud-Est, a annoncé mercredi à Jakarta le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves le Drian, après le revers infligé par l'Australie à sa stratégie indopacifique.



Le ministre a signé avec son homologue indonésienne Retno Marsudi "un plan d'action pour le renforcement de ce partenariat stratégique" datant de 2011, a-t-il indiqué à des journalistes au cours d'une visite de deux jours dans l'archipel.



La relation sera approfondie "dans la défense et les affaires maritimes, avec notamment la création d'un dialogue maritime bilatéral" en 2022, a-t-il précisé, mais aussi dans la santé, l'énergie et le changement climatique.



Jean-Yves le Drian a rencontré mardi le ministre indonésien de la Défense, Prabowo Subianto, alors que l'Indonésie est en négociation depuis plusieurs mois pour l'acquisition de 36 avions de chasse Rafale. Jakarta est aussi intéressé par des sous-marins, corvettes et d'autres équipements militaires sur fond de tensions croissantes entre Pékin et les pays riverains de la mer de Chine méridionale.



La France a vu sa stratégie pour s'affirmer dans l'Indo-Pacifique ébranlée par la rupture par l'Australie d'un mégacontrat d'achat de sous-marins français et de l'annonce d'une alliance stratégique, nommée AUKUS, entre ce pays, les États-Unis et le Royaume-Uni face aux tensions croissantes avec la Chine.



Après cette déconvenue, Paris veut renforcer son alliance avec ses partenaires anciens, Japon et Inde, mais aussi avec l'Indonésie, la Malaisie, le Vietnam, la Corée du Sud, la Nouvelle-Zélande et l'Asean.



L'alliance AUKUS a irrité la Chine qui la décrit comme une menace pesant sur la stabilité de la région, et a été critiquée par plusieurs pays asiatiques.



La ministre des Affaires étrangères indonésienne s'était dite "très inquiète" en septembre de cette alliance, craignant qu'elle ne relance la prolifération nucléaire dans la région.



Mais le ministre de la Défense indonésien a nuancé cette position, disant "comprendre" l'Australie, au cours d'une conférence du centre de réflexion sur la défense IISS à Bahrain ce week-end.



"La priorité de chaque pays est de protéger son intérêt national. S'ils se sentent menacés". Cela, "nous le comprenons et nous le respectons", a déclaré Prabowo Subianto.



Négociations commerciales



L'Indonésie va voir son poids diplomatique renforcé quand elle prendra la présidence du G20 en décembre tandis que la France s'apprête en janvier à assurer la présidence de l'Union européenne au premier semestre 2022.



"La France veut jouer le rôle de trait d'union entre l'Europe et l'Indo-Pacifique", a souligné le ministre.



Le président indonésien Joko Widodo a encouragé des relations plus étroites entre les deux pays, au cours d'une rencontre avec le chef de la diplomatie française.



Il a appelé à une accélération des négociations pour un accord de libre échange entre l'Indonésie et l'Union européenne, mais mis en garde contre des mesures commerciales "discriminatoires".



"Je soutiens le commerce durable. Mais je conteste le fait que des problèmes environnementaux soient utilisés comme des barrières commerciales", a indiqué le président selon un communiqué.



L'UE et l'Indonésie négocient depuis 2016 un accord commercial qui achoppe notamment sur un différend sur l'huile de palme, dont l'Indonésie est le premier pays exportateur.



L'Indonésie et la Malaisie s'opposent catégoriquement aux restrictions à l'utilisation d'agrocarburants à base d'huile de palme imposées par l'UE, pour lutter contre la déforestation.



La visite du ministre français a débouché également sur une lettre d'intention pour des financements de 500 millions d'euros pour la transition énergétique en Indonésie entre l'Agence française de développement (AFD), le monopole de l'électricité indonésien PLN et le gouvernement.



"La transition énergétique n'est pas une option mais une nécessité. C'est pourquoi une collaboration est nécessaire pour le processus de transition", a souligné Retno Marsudi.