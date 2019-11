La France qualifiée pour l'Euro-2020, comme la Turquie

Paris, France | AFP | jeudi 14/11/2019 - La France est qualifiée pour l'Euro-2020 grâce au match nul à Istanbul jeudi entre l'Islande et la Turquie (0-0), également qualifiée mais à qui les Bleus peuvent ravir la tête du groupe H en cas de succès en soirée (20h45) contre la Moldavie.



Les champions du monde français, vice-champions d'Europe en 2016, finiront à coup sûr premiers de leur groupe s'ils battent les Moldaves jeudi à Saint-Denis puis l'Albanie dimanche à Tirana.

Ce serait le scénario idéal en vue du tirage au sort de l'Euro (12 juin au 12 juillet 2020) prévu le 30 novembre à Bucarest: la première place peut en effet permettre à son détenteur de figurer dans un meilleur chapeau, et donc d'être reversé dans un groupe a priori plus abordable.

Les hommes de Didier Deschamps enchaîneront donc une 13e compétition internationale de suite (sans interruption depuis leur absence au Mondial-1994).

Avec 19 points contre 16 aux Islandais, 3es, les Bleus ne peuvent en effet plus être dépassés par cette équipe, dominée dans les confrontations directes (victoires 4-0 et 1-0).

A Istanbul jeudi, les Turcs n'ont pas cherché autre chose que la qualification, se contentant de résister aux assauts nordiques jusqu'à la toute fin de rencontre. Mais les Islandais n'ont jamais percé le rideau défensif adverse et sont éliminés. Les quart-de-finalistes de l'Euro-2016 gardent toutefois une chance de décrocher leur billet via les barrages de la Ligue des nations prévus en mars.