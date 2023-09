La France meilleure que l'Allemagne ? Le Maire ne boude pas son plaisir

Berlin, Allemagne | AFP | mercredi 13/09/2023 -Le ministre de l’Économie Bruno Le Maire s'est réjoui mercredi, lors d'une visite à Berlin, de récents compliments de la presse allemande sur l'économie française, tout en jugeant qu'il y avait encore "un chemin à parcourir considérable".



Un éditorial du très respecté hebdomadaire allemand Der Spiegel a récemment loué le dynamisme de l'économie française, en le comparant aux mauvaises performance de l'Allemagne, attendue en récession cette année, qualifiant même la France d'"Allemagne en mieux".



"Je n'aurais jamais pensé voir les mots miracle économique et France dans la même phrase", s'est félicité devant la presse M. Le Maire, après une réunion avec ses homologues allemands des Finances et de l’Économie, respectivement Christian Lindner et Robert Habeck.



Mais "je pense qu'un peu de lucidité ne saurait nuire. Il nous reste un chemin à parcourir considérable pour réindustrialiser la France. C'est à mes yeux la bataille fondamentale", a-t-il tempéré.



"La France avait une part de son industrie dans son PIB de plus 20%, elle est tombée à moins de 10%. L'Allemagne est toujours largement au-dessus des 20%", a-t-il encore développé.



Selon la plupart des prévisions, l'économie allemande devrait finir en récession cette année, avec un recul estimé entre 0,2 et 0,4%, le FMI tablant de son côté sur -0,3%.



Le pays est plombé par une nette chute de sa consommation intérieure, en raison de l'inflation, encore à 6,1% en juillet. Son industrie souffre des prix de l'énergie trop élevés et d'exportations moins dynamiques vers la Chine et les Etats-Unis.



Dans le même temps, la croissance en France est attendue à 0,9% cette année par l'Insee.



Selon Der Spiegel, "l'écart se réduit, et il est probable qu'il continuera à se réduire", entre les deux économies, après des années de domination économique allemande en Europe.



L'hebdomadaire cite pèle-mêle les "réformes" économiques du gouvernement français, le différentiel de prix de l'énergie entre les deux pays, favorable à la France, mais aussi les "prises d'initiatives" d'Emmanuel Macron en Europe pour imposer son concept "d'autonomie stratégique" face à la Chine et les États-Unis.



"Il n'est pas étonnant que les entreprises internationales investissent actuellement beaucoup plus fréquemment à l'ouest du Rhin", conclut-il.