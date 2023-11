La France de 1944 au petit théâtre

Tahiti, le 6 novembre 2023 – La compagnie du Caméléon accueille au petit théâtre de la Maison de la Culture, du 10 au 19 novembre prochain, le spectacle Le petit coiffeur. Écrite et mise en scène par Jean-Philippe Daguerre, l'histoire plonge les spectateurs dans une France blessée et divisée, au lendemain de la Libération de 1944, et où les femmes sont soupçonnées de collaboration.



Été 1944, Chartres vient d'être libéré de l'occupation nazie. L'auteur du Petit coiffeur, Jean-Philippe Daguerre, invite le public pour une immersion profonde dans une France libérée, mais divisée, où la vindicte populaire envers les femmes soupçonnées de collaboration ne cesse de croître. Au cœur de son aventure, le jeune Pierre, qui a dû reprendre le salon de coiffure de son père, mort un an plus tôt dans un camp de travail. Marie, sa mère, héroïne de la Résistance française, l'aide du mieux qu'elle peut. Mais en parallèle, les deux protagonistes s'adonnent également à une tout autre activité, tout à fait particulière. Tout est dans l'ordre des choses, jusqu'à ce que Lise entre dans leur vie.



“C'est une pièce qui parle de justice”, explique Arnaud Dupont, membre du casting d'exception du spectacle. “Quand les hommes se font justice entre eux, sans passer par une vraie instance, ça peut vite devenir n'importe quoi, car chacun juge en fonction de ses émotions, de son vécu et donc de ses traumatismes. Cette pièce est un écho à ce qui se passe aujourd'hui avec les réseaux sociaux, où l'on juge et condamne avant même que la justice ne soit passée par là.” Un spectacle intense qui appelle le public à une réflexion davantage humaniste que partisane : “Qu'aurions-nous fait à leur place, dans un contexte aussi dur ? C'est la question que pose ce spectacle”, ajoute Brigitte Faure, qui joue le rôle de Marie, la mère. “C'est une pièce profondément féministe, il faut le dire. Les femmes, quand elles sortent de ce spectacle, sont éblouies par ces personnages féminins qui vont au bout des choses, de ce qu'elles pensent. Elles sont en avance, à bien des égards, sur les hommes de l'époque car elles prennent de la hauteur et ne jugent pas.”



Mais si les thèmes sont sérieux, le spectacle promet tout de même de la légèreté : "L'histoire est perçue à travers le prisme d'une famille très soudée, malgré les épreuves qu'elle traverse. On rit également, car dans ce contexte difficile, les personnages en ont besoin aussi. Car malgré la guerre, ils se doivent de cultiver l'amour qu'ils ont les uns envers les autres", explique Félix Beauperin, qui joue le rôle de Pierre. Une ode à l'humanité d'1h20, que vous pourrez voir les 10, 11, 12, 17, 18 et 19 novembre prochain au petit théâtre de la Maison de la culture. Les billets sont en vente sur tout le réseau TicketPacific, entre 2 500 francs et 4 500 francs. Un service de garderie, assuré par des professionnelles de la petite enfance, sera également à disposition des parents souhaitant assister au spectacle (réservation à l'adresse suivante : [email protected] ).

Rédigé par Wendy Cowan le Lundi 6 Novembre 2023 à 19:44 | Lu 243 fois