La France dans le Pacifique du XIXe

TAHITI, le 25 janvier 2021 - Philippe Prudhomme, professeur d'histoire à la retraite et écrivain, fait paraître un document d’archive. Il s’agit d’un texte de Charles de Varigny, reporter, qu’il a illustré et édité à compte d’auteur et en auto-édition. Le reporter a vécu entre Tahiti et Hawaii à la fin du XIXe siècle. Il raconte la France dans le Pacifique à cette époque.



C’est un article que Philippe Prudhomme, professeur d'histoire à la retraite et écrivain, a choisi de mettre en lumière.



Celui de Charles de Varigny intitulé "La France dans l’océan Pacifique au XIXe siècle" et paru dans La Revue des Deux Mondes en 1881.



L’article se découpe en trois chapitres. Il est publié dans un livre à compte d’auteur, en auto-édition, illustré et contextualisé. C’est la version originale et intégrale qui est rendue disponible " je me suis interdit de le commenter ", précise Philippe Prudhomme.



Il s’agit d’une synthèse qui commence avec la ratification du Protectorat par la reine Pomare (1842) et se termine avec l’abdication du roi Pomare V (1880). Alors, le royaume tahitien devenait une nouvelle colonie de la IIIe République au sein de l’empire colonial français en création.



"Curieux de tout et proche de la population"



Charles de Varigny était un homme de lettres, un reporter aux multiples facettes. "Il était curieux de tout et proche de la population", assure Philippe Prudhomme.



Né en Ile-de-France, à Versailles, dans un milieu aisé, il a voyagé à travers le globe. Il a vécu une douzaine d’années entre Tahiti et Hawaii. Ses articles "fourmillent de descriptions et d’anecdotes des plus pittoresques. En particulier lorsqu’il relate ses missions, parfois très spéciales, pour le journal l’Écho du Pacifique."



En 1864, de consul de France à Hawaii, il se fera nommer ministre des Finances puis ministre des Affaires étrangères de son ami le roi Kamehameha V. En 1893, à son retour à Paris, il fut reçu à l’Académie française. Il mourut à Montmorency à l’âge de 70 ans.



Un texte d'archive éclairant



Philippe Prudhomme est tombé sur le texte de Charles de Varigny par hasard. " C’est un ami qui m’a offert la revue trouvée sur une brocante ", se rappelle-t-il.



" Elle était un peu défraîchie, je ne l’ai pas ouverte tout de suite ", poursuit celui qui considère que l’article est " une contribution très authentique et synthétique à l’histoire particulière de la Polynésie ". C’est une archive.



Charles de Varigny était un " observateur de premier plan ". C’était " un homme de terrain ", " un témoin authentique ".



Quand bien même certaines de ses hypothèses géographiques ne sont pas fondées, " il n’en demeure pas moins un de ces aventuriers des Mers du sud, souvent anonymes, dont le rôle a été déterminant dans l’évolution politique de l’Est du Pacifique mā’ohi et colonial tel que nous le voyons aujourd’hui ".



Philippe Prudhomme assure que Charles de Varigny était " un témoin de son temps ", il reconnaît qu’un siècle et demi plus tard, certains de ses propos " peuvent choquer ".