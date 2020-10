La France à ses ressortissants à l'étranger: "la menace est partout"

Paris, France | AFP | vendredi 30/10/2020 - Le ministre français des Affaires étrangères a appelé les ressortissants français vivant à l'étranger à la prudence au lendemain de l'attentat de Nice, estimant que la menace contre les intérêts français était "partout".



"Le message d'urgence attentat (plus haut niveau du plan de sécurité "vigipirate", ndlr) a été envoyé hier soir à l'ensemble de nos ressortissants à l'étranger, quels que soient les lieux, puisque la menace est partout", a déclaré Jean-Yves Le Drian à l'issue d'un Conseil de défense.



"On passe vite de la haine virtuelle à la violence réelle, et nous avons décidé de prendre toutes les mesures pour assurer la sécurité de nos intérêts, de nos ressortissants", a poursuivi le ministre, précisant que des instructions avaient été données aux ambassadeurs "pour qu'ils renforcent les dispositifs de sécurité" autour des présences françaises dans le monde (ambassades, consulats mais aussi Alliances françaises ou établissements scolaires).



Quelques semaines après l'assassinat de l'enseignant Samuel Paty, décapité pour avoir montré à ses élèves des caricatures du prophète Mahomet dans le cadre d'un cours sur la liberté d'expression, le chef de la diplomatie française a évoqué une vigilance toute particulière autour des écoles.



"Nous avons aussi pris la décision de n'autoriser les ouvertures d'établissements scolaires qu'à partir du moment où la vigilance aura été accrue et une attention aura été portée à l'égard à la fois des parents, des enseignants et des élèves", a-t-il expliqué.



M. Le Drian a relevé que ces mesures étaient prises "en relation avec les autorités locales qui, d'une manière générale, nous apportent leur concours".



Des manifestations anti-françaises et des appels au boycott des produits français se sont multipliés depuis le week-end dernier dans le monde musulman pour dénoncer le soutien apporté par le président Emmanuel Macron à la liberté de caricaturer.