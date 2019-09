Papeete, le 26 septembre 2019 – Le haut-commissaire de la République en Polynésie française, Dominique Sorain, a salué la mémoire de l’ancien Président Jacques Chirac jeudi matin, évoquant l’attachement de l’ancien chef de l’Etat au fenua.



Dans un communiqué, le haut-commissaire, Dominique Sorain, a tenu à « rendre hommage à notre ancien Président de la République, Jacques Chirac, qui s’est éteint hier en métropole à l’âge de 86 ans ». « Douze ans Président, deux fois Premier ministre, trois fois maire de Paris, créateur et chef de parti du RPR, ministre à plusieurs reprises, Jacques Chirac était un grand homme politique qui a marqué l’histoire de notre République. La France a perdu un grand homme d’État mais aussi un ami de l’outre-mer, et en particulier de la Polynésie française, dont il aimait le territoire, la population et la culture. Il fut, avec les institutions du Pays, un artisan du statut d’autonomie adopté en 2004 et qui régit encore les relations entre la République et la Polynésie française. Très tôt aussi, il avait perçu les dangers du réchauffement climatique sur notre environnement et l’impact sur notre vie au quotidien. »