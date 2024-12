La Fraap : “On va droit dans le mur”

Tahiti, le 2 décembre 2024 - Pas de réunion prévue avant mercredi 18 heures avec le président Brotherson. Aucune négociation programmée non plus avec la ministre de la Fonction publique Vannina Crolas après le préavis de grève déposé vendredi dernier par les fonctionnaires territoriaux de la Fraap. Un calendrier qui les laisse perplexes car la grève doit entrer en vigueur jeudi soir à minuit si aucun accord n'est trouvé.





“On va droit dans le mur comme ça. Négocier 18 points de revendication en une seule nuit, je ne sais pas moi, mais bon, il a l'air confiant en tout cas”, a réagi ce lundi au micro de Tahiti Infos, Jean-Paul Urima, secrétaire général de la Fédération des agents de l'administration de Polynésie française (Fraap), qui semble perplexe face au calendrier proposé par le gouvernement. En effet, comme il nous l'a confirmé, le seul rendez-vous programmé pour le moment est fixé à mercredi 18 heures à la présidence avec le président du Pays, Moetai Brotherson. Et rien de prévu avec leur ministre de tutelle, Vannina Crolas. Il faut dire que la ministre de la Fonction publique n'est pas réputée pour entretenir des rapports très cordiaux avec les agents de la fonction publique.



C'est donc le chef du gouvernement qui va s'y coller la veille de l'entrée en vigueur du préavis de grève, soit “jeudi soir à minuit”. Une réunion mercredi à 18 heures avec une liste de 18 revendications après un conseil des ministres décentralisé à Teva i Uta dans la journée, ça sent le marathon nocturne. Rien que sur le premier point qui concerne la revalorisation du point d'indice salarial des fonctionnaires du Pays que la Fraap veut faire passer de 1 060 à 1 500 francs pour “rattraper” huit années de retard. Mais Moetai Brotherson a déjà prévenu chez nos confrères de Polynésie La 1ère dimanche soir qu'il serait compliqué que la Fraap obtienne gain de cause car cela coûterait la bagatelle de “11 milliards de francs au Pays”. Pour Jean-Paul Urima, le président s'en tient à une vision purement comptable avec “des chiffres mirobolants” et il assure avoir des contre-propositions à faire. Il préfère en garder la primeur pour cette réunion de mercredi soir qui risque de s'étirer tard dans la soirée.