La "Fête à Macron" le 5 mai encadrée par deux services d'ordre

Paris, France | AFP | mercredi 02/05/2018 -Au lendemain des violences perpétrées pendant la manifestation parisienne du 1er mai, les organisateurs de celle du 5 mai, ex-participants au mouvement Nuit debout, prévoient deux services d'ordre pour encadrer leur "fête à Macron", programmée "joyeuse et festive".



Tout au long du trajet de cette manifestation, entre la place de l'Opéra et la place de la Bastille, un service d'ordre d'"une centaine de personnes" sera mis en place par les organisateurs, ont annoncé ces derniers mercredi, lors d'une conférence de presse à Paris.



Un deuxième service d'ordre sera disposé autour du "carré des luttes", qui ouvrira le cortège, avec environ 200 représentants des différents secteurs "en lutte" (cheminots, étudiants, personnel soignant...).



L'initiative de cette manifestation avait été lancée le 4 avril à Paris par François Ruffin, député La France insoumise, et d'autres "anciens nuit-deboutistes".



Cette "manifestation pot-au-feu", à laquelle chacun est invité à participer avec "ses propres revendications, ses colères mais aussi ses espoirs", veut "faire sa fête à Macron et au monde qu'il représente", celui "de la finance" et du "patronat".



Elle sera précédée d'un "pique-nique" avec concerts sur la place de l'Opéra, et non au Louvre, comme les organisateurs le souhaitaient, la préfecture leur en ayant refusé l'autorisation.



"Ça va être festif et joyeux", selon eux. Il y aura notamment "quatre chars", des camions avec plateau, le char Jupiter, le char Dracula, le char Napoléon, avec sur chacun d'entre eux une personne grimée en Macron, enfin un char "résistance", où les manifestants pourront exposer leurs revendications.



Pour couvrir les frais de la manifestation, une cagnotte sur internet (LepotCommun) a permis de récolter 24.269 euros auprès de 817 donateurs.



Plusieurs partis de gauche (LFI, PCF, NPA, Génération-s), des syndicats (chimie-CGT, Sud santé, Sud-PTT...), ainsi que des associations (Attac, Les amis de la terre, Sans-papiers...) ont appelé à la manifestation.



En revanche, la centrale CGT n'ira pas, son numéro un Philippe Martinez ne jugeant "pas efficace" une multiplication des mobilisations.



La manifestation parisienne du 1er Mai a été perturbée de bout en bout par de violents heurts commis par environ 1.200 militants radicaux des "black blocs".