

La Fédération tahitienne de football prend la défense de Gianni Infantino !

Tahiti, le 15 août 2026 - La FTF a réaffirmé, ce samedi, son soutien au président de la FIFA Gianni Infantino dans un long communiqué. Elle explique notamment les raisons de sa position et les bénéfices concrets que la politique menée par la FIFA depuis 2016 a apportés au football tahitien et, plus largement, au football océanien.









Le communiqué de la Fédération tahitienne de football :



"Dans le contexte de la crise que traverse actuellement la gouvernance du football international et face aux différentes critiques et attaques dont fait l’objet le Président de la FIFA, Monsieur Gianni INFANTINO, la Fédération Tahitienne de Football (FTF) souhaite réaffirmer publiquement et sans ambiguïté son soutien à sa personne ainsi qu’à la vision qu’il porte pour le développement du football mondial.



La FTF considère qu’il est important, dans ce contexte, de rappeler les raisons de sa position et les bénéfices concrets que la politique menée par la FIFA depuis 2016 a apportés au football tahitien et, plus largement, au football océanien.



Une crise née autour du projet FIFA Forward Enterprise La FTF est attentive aux débats qui traversent actuellement la communauté internationale du football.

La controverse récente trouve notamment son origine dans le projet FIFA Forward Enterprise (FFE), présenté par le Président de la FIFA à la fin du mois de juillet 2026. Ce projet visait à créer une nouvelle structure destinée à valoriser les droits commerciaux de la FIFA et à permettre, notamment, l’apport de capitaux privés afin d’accroître les capacités de financement des programmes de développement du football.



Ce projet a suscité d’importantes réactions et de profondes divergences au sein de la famille du football international, certaines Confédérations ayant notamment exprimé des préoccupations concernant la gouvernance, la transparence et les modalités de consultation des Associations Membres.



La Fédération Tahitienne de Football prend acte de ces préoccupations et considère que les débats sur l’avenir du football mondial doivent naturellement pouvoir s’exprimer dans un cadre démocratique, transparent et respectueux de l’ensemble des Associations Membres.



Elle relève également que Monsieur Gianni INFANTINO a finalement décidé de retirer ce projet, considérant que les divisions qu’il avait suscitées n’étaient plus compatibles avec l’objectif premier de renforcer et d’unir le football mondial.



Pour la FTF, cette décision démontre précisément l’importance accordée au dialogue et à la préservation de l’unité de la famille du football.



La Fédération Tahitienne de Football estime qu’une controverse portant sur un projet particulier ne doit pas conduire à occulter l’ensemble du bilan et des avancées enregistrées au cours des dernières années.



Une gouvernance fondée sur l’équité entre les Associations Membres Depuis son élection à la présidence de la FIFA, Monsieur Gianni INFANTINO a défendu une vision du football mondial fondée sur une plus grande équité entre les Associations Membres et sur une meilleure représentation des différentes régions du monde.



Pour une fédération insulaire et océanienne comme la Fédération Tahitienne de Football, cette évolution revêt une importance particulière.



La FTF bénéficie, au même titre que les autres Associations Membres, des programmes de développement de la FIFA, qui constituent un soutien essentiel à la structuration du football, au développement des infrastructures, à la formation, aux compétitions et à l’accompagnement des sélections nationales.



Le principe selon lequel chaque Association Membre dispose d’une voix lors du Congrès de la FIFA constitue également, pour la FTF, un élément fondamental de la gouvernance démocratique du football international.



La voix de la Fédération Tahitienne de Football compte ainsi autant que celle des fédérations représentant les nations les plus importantes du football mondial.

Cette égalité institutionnelle et démocratique constitue un principe auquel la FTF est profondément attachée.



Des résultats concrets pour le développement du football tahitien Au-delà des principes, la Fédération Tahitienne de Football souhaite rappeler les résultats très concrets de la politique de développement mise en œuvre par la FIFA.



Les programmes de développement de la FIFA ont permis à la FTF de renforcer progressivement ses structures, ses infrastructures, ses compétitions et ses dispositifs de formation. La création de l’Académie de la Fédération Tahitienne de Football constitue à cet égard une réalisation majeure.



La reconnaissance de cette Académie par la FIFA dans le cadre du FIFA Talent Development Schemereprésente un véritable milestone pour le football tahitien. Elle vient reconnaître le travail engagé par la FTF dans les domaines de la détection, de la formation et de l’accompagnement des jeunes talents et permet à notre Fédération de bénéficier d’un accompagnement spécifique de la FIFA dans le développement de sa filière de formation.



Pour une fédération insulaire située au cœur du Pacifique, cette reconnaissance constitue une avancée significative et illustre concrètement les possibilités offertes par les politiques de développement de la FIFA aux Associations Membres de toutes les régions du monde. La FTF considère que cette politique contribue à réduire les écarts entre les différentes régions du football mondial et permet aux fédérations océaniennes de disposer de moyens et d’opportunités qu’elles ne pourraient mobiliser seules.





Le développement et la reconnaissance du football océanien La Fédération Tahitienne de Football salue également les évolutions intervenues sous la présidence de Gianni INFANTINO en faveur du développement du football océanien.



L’Océanie a longtemps été confrontée à des contraintes particulières liées à son insularité, à l’éloignement géographique, à la dispersion de ses populations et aux coûts importants liés à l’organisation des compétitions et aux déplacements internationaux.



Le renforcement des programmes de développement et l’évolution de la représentation de l’OFC dans les compétitions internationales ont permis d’accroître les possibilités offertes aux Associations Membres de notre Confédération. Ces évolutions contribuent à renforcer la compétitivité, la visibilité et la reconnaissance du football océanien sur la scène internationale.



La FTF considère que cette dynamique doit se poursuivre afin de permettre aux générations futures de joueurs et de joueuses de bénéficier de conditions de formation et de développement toujours meilleures.



Le choix de la FTF : défendre l’unité et poursuivre le développement La Fédération Tahitienne de Football considère que les débats actuels sur la gouvernance de la FIFA sont légitimes et qu’ils doivent pouvoir se poursuivre dans un esprit de dialogue, de respect et de transparence.



Elle estime toutefois qu’il convient de distinguer les désaccords qui peuvent légitimement porter sur certains projets ou certaines décisions de l’appréciation globale de l’action menée depuis plusieurs années en faveur du développement du football mondial.



Pour la FTF, le bilan des programmes de développement de la FIFA, l’attention portée aux Associations Membres de toutes tailles, le renforcement du football dans les régions historiquement moins représentées et, pour Tahiti, la création et la reconnaissance de son Académie constituent des éléments particulièrement importants.



La Fédération Tahitienne de Football réaffirme donc son attachement à une vision d’un football mondial ouvert, équitable, solidaire et inclusif, dans lequel chaque Association Membre, quelle que soit sa taille, son poids économique ou sa situation géographique, bénéficie de la même considération et puisse disposer des moyens nécessaires à son développement.



Dans ce contexte, et en considération de son expérience directe des programmes et dispositifs de développement de la FIFA, la Fédération Tahitienne de Football réaffirme son soutien à Monsieur Gianni INFANTINO pour sa candidature à la présidence de la FIFA et souhaite la poursuite de la politique engagée en faveur du développement et de l’unité du football mondial."









Rédigé par Valentin Fleury le Samedi 15 Août 2026 à 14:23 | Lu 278 fois



