La Fédération d'athlétisme change d'ère

Tahiti, le 3 février 2020 - Le nouveau bureau de la Fédération d'athlétisme de Polynésie française (FAPF), présidé par Cécile Gilroy, a tenu vendredi dernier sa première assemblée générale. En marge de cette AG la nouvelle présidente de la FAPF a présenté ses ambitions pour la discipline.



Vous avez succédé en octobre dernier à Titaua Maurin qui était à la tête de la FAPF depuis près de vingt ans, et qui était de plus en plus contestée. Il était temps d'apporter un nouveau souffle à l'athlétisme ?

“C'est vrai que dernièrement il y a eu beaucoup de tensions et de désaccords sur la vision de l'athlétisme au sein de la fédération. Après il faut quand même reconnaitre que la présidente sortante a fait énormément de choses pour la discipline ces dernières années. Mais c'est vrai, il était peut-être temps d'apporter quelque chose de nouveau. D'un point de vue personnel, je n'ai jamais eu de problèmes avec Titaua Maurin. On a discuté toutes les deux après les élections et elle m'a fait une passation des dossiers, même si nous n'avons pas eu toutes les données. Par exemple on sait que la FAPF a beaucoup de matériel mais on ne sait pas quoi exactement. Il n'y a pas de listing, pas d'état des lieux et pas de suivi. Des petites choses comme ça qui font qu'on ne peut pas fonctionner correctement pour le moment. On prend nos marques petit à petit et on met en place nos procédures. On veut palier à ça mais en même temps il faut continuer à faire vivre le calendrier qui est déjà en route.”



Vous vous êtes déplacée récemment en métropole pour rencontrer des cadres de la Fédération française d'athlétisme. Quel était le but de ce voyage ?

“Ils étaient au courant des difficultés que notre fédération rencontrait en interne. Nous n'avions donc plus beaucoup de contacts avec la France. De leur côté, ils espéraient vraiment pouvoir renouer les liens avec la fédération polynésienne. Pour nous ce déplacement c'était l'occasion de pouvoir rencontrer ces personnes, et surtout de voir ce qui est mis à disposition du Pays. On paye des licences à la FFA qui sont assez coûteuses mais au final il y a beaucoup d'outils et d'échanges et le coût de revient est plus qu’amorti. En termes de formation par exemple, on a des contenus qui sont clés en main. En termes de programme également il y a tous les outils que ce soit pour la pratique de découverte jusqu'à la pratique de haute-performance. Maintenant, il faut que l'on s'organise et que l'on se structure pour pouvoir mettre en place tous ces programmes.”



Quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés pour les prochaines années ?

“L'ambition de la nouvelle équipe est de pouvoir accompagner chaque Polynésien dans sa pratique de l'athlétisme qu'elle soit de loisir, de santé ou de haut-niveau. Nous allons rédiger prochainement un projet fédéral auquel nous souhaitons associer le plus grand nombre, des pratiquants aux entraîneurs en passant par les bénévoles. On souhaite évidemment avoir un projet qui soit le plus ambitieux possible. On pourrait le proposer en mai prochain.”