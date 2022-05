La Fape appelle à saisir “l'opportunité” du sommet

Tahiti, le 15 mai 2022 - Présente au Blue Climate Summit, la Fédération des associations de protection de l'environnement (Fape) a salué dès vendredi une “opportunité clé pour renforcer la protection des océans et impulser des actions concrètes pour combattre le changement climatique, en Polynésie française et dans le monde”.



Le président de la Fape, Winiki Sage, a souligné dimanche l'intérêt d'un tel sommet, malgré les a priori ressentis ces derniers jours sur les réseaux sociaux notamment. “C'est pour sensibiliser la population et toutes les associations. On voit 200 personnes qui vont faire une croisière sur le Paul Gauguin. Les gens regardent ça d'un œil un peu critique, en se demandant ce qu'ils vont faire. Donc, l'idée c'était d'expliquer que nous y participons parce qu'on pense qu'il faut être présent dans ce genre de rencontres. Ce sont des personnes qui peuvent influencer les choses. Il y a des fondations, des personnes qui peuvent concrètement nous aider sur des dossiers dans les communes, dans les îles…”



En marge du Blue Climate Summit, la Fape invite le public polynésien à une conférence publique gratuite, organisée ce vendredi 20 mai de 15 à 17 heures à l’auditorium de la CCISM. Cette conférence “Océan et Climat” permettra au public polynésien de bénéficier de l’expertise de personnalités mondiales de la protection des océans et de scientifiques participants au sommet, et d’avoir accès aux principales conclusions du sommet par les organisateurs du Blue Climate Summit. La conférence sera clôturée par deux invités d’honneurs, Sylvia Earle, océanographe, exploratrice et figure emblématique mondiale de la protection des océans, et Nainoa Thompson, capitaine de Hokulea, maître en navigation traditionnelle polynésienne et président de la Polynesian Voyaging Society.