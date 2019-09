La FTF recherche de jeunes talents

PAPEETE, le 11 septembre 2019 - Vincent Simon, cadre technique de la fédération tahitienne de football, coordonne actuellement deux matinées football « portes ouvertes » destinées aux catégories U7, U9, U11 et U13.



La première matinée, qui s’est déroulée samedi dernier à Vairao, était destinée aux enfants de la catégorie U7 et U13. La deuxième, destinée aux catégories U9 et U11, sera proposée le ce samedi 14 septembre. Elle sera proposée sur plusieurs sites : le terrain de l’AS Dragon à Titioro, le terrain de l’AS Vénus à Mahina, le terrain de l’AS Punaruu à Punaauia et le terrain de l’AS Teva FC à Papeari. Ces matinées sont le fruit d’une collaboration entre ces clubs et la Fédération tahitienne de football.



Différents ateliers seront proposés : du foot à cinq, des jeux d’éveil, un atelier autour du matériel ‑ comment préparer son sac ‑ et un atelier destiné à donner des informations aux parents. Ces journées d’initiation sont ouvertes aux licenciés comme aux non-licenciés. SB