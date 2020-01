La FBAPF garde sa délégation de service public

Tahiti, le 22 janvier 2020 - La Fédération de boxe anglaise de Polynésie française (FBAPF) présidé par Ismael Tahiata, et la Fédération polynésienne de boxe (FPB) de Tauhiti Nena était en concurrence pour obtenir une délégation de service public. Le Pays a finalement tranché le 15 janvier dernier, en l'accordant à la FBAPF.



Dans le combat qui opposait la Fédération de boxe anglaise de Polynésie française (FBAPF) d'Isamel Tahiata, à la Fédération polynésienne de boxe (FPB) de Tauhiti Nena, le Pays a tranché le 15 janvier dernier en faveur de la première.



Dans un arrêté publié dans le 21 janvier au JOPF, le ministère de la Jeunesse et des Sports a accordé à la FBAPF une délégation de service public, synonyme de subventions versées par le Pays, mais qui donne également la possibilité d'organiser des championnats de Polynésie française et de permettre aux athlètes affiliées à la fédération délégataire de représenter le fenua lors de compétitions internationales.



"Un excellent bilan"



LA FBAPF et la FPB ont plaidé leurs causes le 13 janvier auprès d'une commission composée du ministère des Sports, et de la direction de la Jeunesse et des Sports. Et les autorités du Pays ont donc été plus séduites par le projet porté par l'équipe d'Ismael Tahiata. "Nous avons un excellent bilan depuis que nous avons récupéré le DSP en 2016. On est passé de 7 clubs à 33 clubs pour près de 1 000 licenciés aujourd'hui", explique le président de la FBAPF. "Nous avons également un cadre technique qui se rend régulièrement en métropole pour suivre des formations auprès de la Fédération française de boxe. Et nous avons envoyé ces dernières années nos boxeurs aux championnats de France et sur des compétitions internationales", poursuit Ismael Tahiata.



Contacté mercredi, Tauhiti Nena n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet. Mais lors d'une conférence de presse organisée le 10 janvier dernier, l'ancien ministre des Sports avait affirmé sa ferme intention de récupérer une délégation de service public s'appuyant sur un bilan qu'il jugeait plus que positif.