La FAPE sort son nouveau magazine

Tahiti, le 23 octobre 2024 - Avec la publication de la quatrième édition du magazine “Nos solutions pour un Fenua Durable” la Fape Te Ora Naho poursuit l’un de ses objectifs : faire grandir une prise de conscience, celle de la nécessité de construire un développement socio-culturel et économique plus respectueux de l’humain et de son environnement naturel.



Cette année, le magazine “Nos solutions pour un Fenua Durable” qu’édite la Fédération Te Ora Naho des associations de protection de l’environnement (Fape) met en avant 40 initiatives. Des solutions mises en œuvre par des particuliers, des associations, des entreprises ou des institutions qui cherchent à répondre au moins à l’un des 17 Objectifs du Développement Durable (ODD) des Nations-Unies.



Ces 40 initiatives démontrent qu’il existe au Fenua des alternatives concrètes et engagées dans la transition écologique, qui ne demandent qu’à être valorisées, développées et multipliées. Pour en savoir plus, le magazine est disponible dans les points de vente habituels au tarif de 1.000 francs.



Comme dans la précédente édition, le magazine revient sur ces “pépites” dont on peut espérer qu’elles serviront d’exemples inspirants. Certaines rubriques mettent en lumière le contexte collectif au sein duquel s’insèrent ces “solutions”.



En parallèle, comme chaque année, la Fape organise la soirée des Trophées du Fenua durable. Pour cette quatrième édition, rendez-vous le 16 novembre prochain, à partir de 17 heures, à la Brasserie Hoa de Fare Ute. Cet événement a pour objectif de célébrer les initiatives locales pour la préservation de l’environnement, tout en marquant le début de la saison “Matari’i i ni’a”, période de l’abondance naturelle en Polynésie.

À cette occasion, cinq lauréats des catégories Climat, Biodiversité, Économie circulaire, Éducation au Développement Durable et le Trophée du Public seront récompensés.