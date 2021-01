La FAPE et ses "50 solutions pour un fenua durable"

- Au siège de la FAPE situé dans l’immeuble Essor, angle de la rue des remparts et de la rue Colette, portail n°93, bureau n°21 au 2e étage, ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h.



- Dans les boutiques partenaires de la FAPE : Le marché Bio (Taunoa), Eco Vrac (Mamao), la Vie Pacifique (Quartier du commerce), Librairie Klima (Place de la Cathédrale de Papeete), Art’griculture Le Marché (Centre Vaima), Tahitian Move (Fare Ute), Natura Santé Bio (Paofai), Api Ora (Tipaerui), Ecolieu (Faa’a), l’Épicerie Tahiti (Punaauia), SOP Manu (Lotissement Mitirapa Plateau Taravao) et Miti Kingdom.