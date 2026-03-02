

La Direction de l’agriculture touchée aussi par un préavis de grève

Tahiti le 3 mars 2026. Après l’OPT, c’est la Direction de l’agriculture (DAG) qui a été visée par les syndicats CSIP, O oe to oe rima, CSTP-FO et Syaedag, là encore pour un début de grève lundi à à 0 heure.



Dans un préavis de grève qui comporte 17 points de revendication, les syndicats alertent sur la situation à la DAG où il faut “renforcer la gouvernance” et “améliorer le dialogue social et le management d’équipe”.



Les syndicats pointent ainsi de nombreux dysfonctionnements qui leur fait demander un audit indépendant “sur le management et le climat social”, la révision des contrats de travail et “la publication officielle d’un démenti par le directeur de la DAG concernant ses propos diffamatoires visant les agents ainsi que la diffusion d’un courrier d’information adressé aux agents pour apaiser les tensions”.



Plusieurs primes sont aussi demandées (salissures, ISS, départ à la retraite) mais le préavis de grève avance d’autres problématiques comme “l’utilisation d’un puit contaminé près des citernes de la DAG à la Pépinière de Papara”. “Les représentants du personnel ont dénoncé l’utilisation de l’eau contaminée pour arroser les plants (…). Or, la vaporisation de cette eau a des effets néfastes sur la santé des salariés”, explique le préavis de grève.



Des précisions sont aussi attendues concernant l’avenir de plusieurs structures comme les scieries de Papara et Moorea, la station de Taravao ou encore la station horticole de Mataiea.

