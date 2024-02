La Dépression Tropicale Modérée NAT se dirige vers l'Est

Tahiti le 8 février 2024. Un autre épisode de temps dégradé est déjà observé





La Dépression Tropicale Modérée NAT se dirige vers l'Est et circule à environ 160 km au Sud de Tahiti tôt jeudi matin. Elle orientera sa route vers le Sud-Est à partir de jeudi après midi, confirmant une trajectoire vers les atolls de Hereheretue, Nukutepipi, Tematangi, Moruroa.



A noter que Météo-France surveille actuellement une zone perturbée située à l'Est de l'ex système dépressionnaire Osai, qui pourra générer un nouvel épisode de temps perturbé sur les archipels de la Société et des Australes dans les jours à venir.



Une accalmie est attendue jeudi matin avec des vents s'orientant à l'Ouest-Sud-Ouest et des rafales de l'ordre de 60 km/h, voire ponctuellement 80-90 km/h.



Côté mer, on s'attend à des creux au large de l'ordre de 3 mètres à 3 mètres 50 jeudi. Jeudi, un passage au plus près d'Hereheretue est attendu pour le milieu de journée, engendrant un renforcement des vents de Nord-Ouest sur la zone (rafales jusqu'à 120 km/h).



En continuant son déplacement vers le Sud-Est, Nat passe au plus près de Nukutepipi dans la nuit de jeudi, puis tôt vendredi matin vers Tematangi, Moruroa, Tureia et Marutea Sud. Là encore, des rafales de l'ordre de 100 kilomètres/heure sont à craindre. De fortes précipitations et une mer forte à très forte levant des creux de 4 à 5m sont également associées au passage de la dépression Nat sur les régions précédemment citées.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 8 Février 2024 à 09:51