La Dépêche de Tahiti fait son retour sur le web

Tahiti, le 12 décembre 20022 – La Dépêche de Tahiti, qui a été rachetée fin août par la société Naos de Patrice Colombani après avoir été liquidée fin avril, fait son retour ce mercredi. Les lecteurs pourront retrouver le quotidien en version numérique, dans un premier temps.



La Société d'information et de communication (SIC) qui éditait le quotidien, dont l'actionnaire principal était à l'époque l'homme d'affaires Dominique Auroy, avait été liquidée fin avril. Fin août, la nouvelle société Naos, gérée par l'ancien armateur du Kura Ora et promoteur Patrice Colombani, avait racheté le titre La Dépêche de Tahiti.

Rédigé par Anne-Laure Guffroy le Lundi 12 Décembre 2022 à 19:23 | Lu 312 fois