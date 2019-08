La DSP dément l’affaire du « braquage » à Paofai

PAPEETE, le 21 août 2019 – Le commissaire divisionnaire de la Direction de la sécurité publique (DSP) de Papeete, Mario Banner, a réagi mercredi matin à l’affaire du « braquage » du 15 août dernier sur le parking de Champion Paofai en affirmant qu’il s’agissait d’une « pure invention ». « On est en train de faire peur aux gens pour des choses qui n’existent pas », a vivement réagi le patron de la DSP.



« J’ai appris comme tout le monde en ouverture du journal de Polynésie la 1ère qu’il y aurait eu des faits de braquage avec des gens lourdement armés, qui étaient neuf dans deux véhicules et qui auraient braqué six personnes qui discutaient dans un parking », a réagi mercredi matin le commissaire divisionnaire de la DSP, Mario Banner, passablement énervé par le traitement médiatique et le véritable buzz suscité sur les réseaux sociaux par un fait divers qu’il affirme être « une pure invention ». Mardi soir, la chaine de télévision a diffusé l’interview anonyme d’un homme affirmant avoir été témoin d’un tel événement dans la nuit du 15 au 16 août dernier, sur le parking du Champion Paofai entre minuit et une heure du matin.



« Tout ce que je sais, c’est qu’effectivement il s’est passé quelque chose, mais de beaucoup moins gravissime. Puisqu’au même moment, au même endroit, il y a un jeune homme qui s’est fait aborder par trois individus qui ont sorti un couteau de cuisine et qui lui ont piqué son vélo. Point final, ça s’arrête là », tonne Mario Banner, qui s’étonne de n’avoir reçu aucune plainte ou signalement pour des faits d’une telle gravité. Ceci malgré la déposition de la victime du vol de vélo et les auditions des suspects présents sur le parking le soir des faits… « Si la scène a duré quatre à cinq minutes, quinze personnes qui hurlent et deux voitures qui dérapent à Paofai, même à minuit ça ne passe pas totalement inaperçu. »