La DGEE repensée du sol au plafond

Tahiti, le 11 octobre 2023 – Une importante restructuration de la Direction générale de l’éducation et des enseignements (DGEE) a été actée mercredi en conseil des ministres.





Pour permettre d’exercer pleinement sa compétence en matière d’éducation, la Polynésie française s’est dotée d’un service spécifique, la Direction Générale de l’Education et des Enseignements (DGEE).



Si le cœur de métier de la DGEE est l’éducation et la pédagogie, d’autres missions lui ont été confiées dont notamment la gestion des transports scolaires, les bourses ou encore l’équipement des établissements publics d’enseignement.



Aussi, dans le souci d’un meilleur service rendu et pour répondre aux mieux aux attentes de ses partenaires et de ses usagers, la DGEE souhaite se réorganiser de la manière suivante : Création d’un poste de secrétaire général ; Création d’un bureau des marchés publics ; Réorganisation du département des ressources humaines et des moyens (DRHM) ;

Création d’un pôle des langues et cultures polynésiennes au sein du département de l’action pédagogique et éducative (DAPE) ; Création d’une cellule contrôle de gestion, maitrise des activités et des risques rattachée au secrétaire général ; Création d’un département des affaires juridiques composé de deux bureaux : Un bureau contentieux et réglementation et un bureau disciplinaire et conseils ; Concernant le département de l’orientation et de l’insertion (DOI), six cellules sont identifiées et remplacent les bureaux existants pour une meilleure lisibilité par les usagers des différentes missions du département de l’orientation et de l’insertion.



“Parmi ces modifications majeures, d’autres modifications de formes plus minimes ont aussi été apportées”, précise le conseil des ministres.