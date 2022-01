La DAF reprend les ventes aux enchères cette semaine

Tahiti, le 11 janvier 2022 - La Direction des affaires foncières reprend ses ventes aux enchères à partir de vendredi à 8h30 sur le site de Tipaerui à Papeete. Sur la liste des produits en vente, vingt-quatre véhicules et du mobilier de bureau attendent d’être adjugés depuis la dernière vente datant d’octobre.



Après avoir suspendu tous les événements et opérations pour des raisons sanitaires, la Direction des affaires foncières (DAF) relance ses activités publiques. Les ventes aux enchères reprennent à partir de vendredi à 8h30 sur le site de Tipaerui à Papeete. Depuis la dernière vente datant d’octobre 2020, plus d’une soixantaine de demandes de réformes de véhicules destinés à la vente ont été enregistrés. Ainsi, vingt-quatre véhicules (fourgons, camionnettes, scooters, etc.) ainsi que du mobilier de bureau seront proposés vendredi.



Il est stipulé dans l’annonce de la vente aux enchères qu’“aucune réclamation ne sera admise pendant ou après la vente”, “le règlement au-delà de 119 300 Fcfp se fera uniquement par chèque”, “la DAF se réserve le droit de remettre en vente le bien à défaut de paiement du prix le jour de la vente”, “à défaut d’enlèvement dans les 48 heures du bien cédé (…) il sera considéré comme n’ayant jamais été vendu”. Les conditions de vente et la liste des produits en vente peuvent être modifiées sur décision de la Direction des affaires foncières.



La liste des lots mis en vente est disponible. Cliquer sur le lien pour en savoir plus :

https://www.service-public.pf/daf/wp-content/uploads/sites/42/2021/12/Annonce-VAE-DAF-14.01.2021.pdf

