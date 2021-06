La Coupe de Moorea pour Tapuhute

Moorea, le 21 juin 2021 - Tapuhute a remporté, dimanche, la Coupe de Moorea en dominant Temanava en finale. Les deux formations sont allées au bout des prolongations puis de la séance de tirs aux buts remportée par les joueurs de Haapiti sur le score de 14 à 13.



Tapuhute et Temanava ont offert, dimanche, un véritable scénario hitchcockien en finale de la Coupe de Moorea. Bernard Vahirua, coach des rouges de Maatea, avait décidé d'aligner son équipe B, la priorité étant la montée en Ligue 1. Pour autant, les jeunes alignés, dimanche n'étaient pas venus pour faire de la figuration face à une belle formation de Tapuhute, emmenée notamment par les frères Tehuritaua, Tevaihau et Tevairoa.



Les jeunes de Temanava ont été les premiers à se mettre en évidence par l'intermédiaire de James Dufau qui a vu sa reprise de la tête effleurer le montant gauche de Nohoriiau Teonipoe, le portier de Tapuhute. Gênés par le jeu physique imposée par Temanava, les joueurs de Haapiti ont procédé en contre. Mais la défense des rouges a été impériale, à l’image de l’excellent Ruben Wajoka très autoritaire et efficace dans ses interventions.



Tapuhute pousse mais manque d'efficacité



Mais Tapuhute a finalement réussi à se sortir de l'étreinte de son adversaire peu après le quart d'heure de jeu. Après un numéro sur le côté droit, Tevairoa Tehuritaua, plutôt discret jusque là, a adressé un centre millimétré vers Junior Tiaoao. Mais ce dernier, face au but rouge, a complètement loupé sa tête. Les bleus se sont ensuite libérés au fil des minutes. Tapuhute n'est d'ailleurs pas passé loin d'ouvrir le score sur une inspiration géniale de Tevaihau Tehuritaua. Sur un corner, le capitaine de Tapuhute a adressé un tir direct en direction du but gardé par Xavier Maraeura, le portier de Temanava, vigilant sur sa ligne de but. Tapuhute a finalement trouvé l’ouverture par Junior Tiaoao lorsque celui-ci a repris de manière rageuse un nouveau corner de Tevairoa Tehuritaua à la 39e minute (1-0). Ce dernier aurait même pu doubler la mise avant la pause. Bien lancé par Tevahitua Tepa sur le flanc gauche, l’attaquant s’est joué des défenseurs rouges en repiquant vers le centre mais son tir est finalement passé juste au-dessus de la cage adverse.



Au retour des vestiaires, Tapuhute, en voulant préserver son avantage, a joué avec un bloc défensif très compact, ne laissant que très peu d’espace aux attaquants de Temanava. Ce sont même les bleus qui se sont montrés dangereux à plusieurs reprises avec des attaques rapides. Bien lancé dans le dos de la défense rouge par son frère Tevaihau à la 54e minute, Tevairoa Tehuritaua a dribblé le portier de Temanava, mais son lob a frôlé le montant du but adverse.



Juste après, Tevairoa, en bénéficiant d’une longue transversale, a encore pris la défense de Temanava de vitesse. Sa frappe est passée cette fois-ci à quelques centimètres du montant droit de Xavier Maraeura. C’est ensuite Junior Tiaoao qui a profité d’une ouverture lumineuse de Tevahitua Tepa pour s’infiltrer dans la défense de Temanava. Sa frappe brossée a néanmoins effleuré la lucarne gauche des rouges.



Séance de tirs aux buts interminable



Complètement dominé, Temanava a finalement égalisé par Bryan Toromona à la suite d’un cafouillage sur un corner (71e). Le match s’est par la suite emballé avec plusieurs attaques dans les deux sens. Mais les défenses ont bien tenu le choc. Les 30 minutes de jeu supplémentaires en prolongations n'ont pas permis aux deux formations de se départager. Direction donc la séance des tirs aux buts.



Une séance qui devrait rester dans les annales du foot polynésien. Les 22 premiers tireurs ont en effet tous marqué et sont repartis ensuite pour un deuxième tour. Et finalement à 13-13, après un raté d'un tireur de Temanava, Tevairoa Tahuritaua s'est présenté pour finalement offrir la victoire à Tapuhute (14-13).



Après l’obtention de cette Coupe de Moorea, Tapuhute affrontera le week-end prochain Tohiea, le champion en titre, pour la Coupe Communale (le vainqueur du championnat contre le vainqueur de la coupe de Moorea). Un nouveau choc qui promet avec le champion Tohiea qui risque d’être revanchard après avoir été éliminé sur tapis vert lors du premier tour de cette coupe de Moorea.