La Coupe Diane Lacombe pour relancer les nageurs

Tahiti, le 15 juin 2020 - Le Cercle des nageurs de Polynésie organise samedi à la piscine de Pater une nouvelle édition de la Coupe Diane Lacombe. La première compétition post confinement pour les nageurs du fenua.



Les nageurs retrouveront les plots de départ ce samedi à Pater pour une nouvelle édition de la Coupe Diane Lacombe, organisée par le Cercle des nageurs de Polynésie (CNP). Cette compétition est organisée en mémoire de la grande nageuse qui avait notamment participé aux Jeux olympiques de Barcelone en 1992.



Comme pour les années précédentes, les nageurs devront effectuer trois 50 mètres, en changeant à chaque passage sa nage (crawl, dos, papillon, brasse). Le but étant de réussir le meilleur temps combiné.



L'année dernière Poerani Bertrand, 17 ans, avait remporté la compétition chez les dames. La médaillée d'or du 50 mètres brasse aux Jeux du Pacifique de Samoa, avait alors devancé Reva Reignier et Jeanne-Colombe Videau. Chez les hommes Keha Desbordes, 16 ans, s'était imposé devant Enzo Costa-Lacombe et Heevai Mourin.



Cette reprise de la compétition sera ainsi l'occasion pour les nageurs de se tester avant les championnats de Polynésie qui se tiendront les 4 et 5 juillet.