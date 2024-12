La Corée du Nord dévoile un plan de futur complexe touristique

Séoul, Corée du Sud | AFP | mardi 30/12/2024 - La Corée du Nord a rendu public un plan de nouveau complexe hôtelier en bord de mer supervisé par son dirigeant Kim Jong Un, ont indiqué mardi les médias d'Etat, "une première grosse étape" pour une potentielle réouverture à grande échelle du pays.



Kim Jong Un a souligné que le lieu, qui fait partie du projet de développement Wonsan-Kalma dans l'est du pays, était "une première grosse étape" pour développer le tourisme, selon l'agence de presse nord-coréenne (KCNA)



Il a exprimé "une grande satisfaction" en voyant que les installations ont été construites: "Elles pourront donc être utilisées pour accueillir d'importants événements externes, politiques et culturel de l'Etat" souligne KCNA.



Kim Jong Un a visité les installations accompagné de sa fille Kim Ju Ae, les médias d'État le décrivant comme "se régalant les yeux d'un sourire éclatant".



Des images dévoilées par KCNA le montrent lui et sa fille en train de marcher le long de la mer et de se balader au milieu d'hôtels déserts.



Kim Jong Un a montré un fort intérêt pour le développement de l'industrie touristique en Corée du Nord lors de ses premières années au pouvoir, selon les experts. Le développement de Wonsan-Kalma est l'un de ses projets favoris.



Le pays a rouvert en août 2023 après presque quatre ans de fermeture des frontières à la suite de la pandémie de Covid-19, où il était même interdit aux ressortissants nord-coréens de rentrer chez eux.



Le premier groupe étranger à avoir visité le pays depuis la fin des restrictions aux frontières est un groupe d'une centaine de touristes russes qui se sont rendus à Pyongyang et dans une station de ski près de Wonsan en février.



Les deux pays ont renforcé leurs relations politiques, militaires et culturelles depuis l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022.



Même avant la pandémie, le tourisme en Corée du Nord était limité, les agences touristiques faisant état d'environ 5.000 touristes occidentaux par an.



Les Américains comptaient pour 20% de ce marché avant que Washington ne décide de bannir les voyages dans ce pays d'Asie à la suite de l'emprisonnement et de la mort d'un étudiant américain, Otto Warmbier en 2017.