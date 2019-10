La Conserverie du Pacifique se met au développement durable

PAPEETE, le 28 octobre 2019 - La Copa, ou Conserverie du Pacifique, fabrique un punu puaatoro local. Une activité industrielle localisée à Arue, qui a décidé de s'engager dans une démarche de développement durable avec ses salariés. La semaine dernière, des représentants des associations, des industries et des institution sont allés visiter la Copa pour aider la société dans sa transformation.



Gerry Laille, le directeur de la Conserverie du Pacifique (Copa), recevait jeudi matin des représentants des consommateurs, du gouvernement, de ses fournisseurs, des régulateurs, de l'industrie, des associations et de la société civile. "Nous avons initié cette démarche Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) il y a deux ans et demi maintenant. Nous avons commencé en interne, avec nos salariés. Nous faisions déjà des choses dans une démarche d'amélioration continue, mais sans vraiment savoir que c'était de la RSE. Par exemple nous avons beaucoup travaillé sur le tri des déchets, le retraitement des eaux, les conditions de travail, la formation de nos salariés… La RSE a permis de formaliser cette démarche, de mettre un cadre. On a aussi pu impliquer nos salariés, rien ne peut se faire sans eux. Et aujourd'hui c'est une étape très importante avec cette rencontre avec les parties prenantes extérieures, pour avoir leur retour sur les engagements et les travaux que la Copa a initié depuis que nous sommes dans cette démarche. Nous leur avons ouvert les portes de nos usines et de notre entreprise, et ce n'est que le début, il y a encore d'autres parties prenantes à rencontrer, sur l'aspect environnemental et sociétal."