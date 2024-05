La Conférence des droits de l’Homme du Pacifique à Tahiti en 2026

Tahiti, le 9 mai 2024 - Une délégation de Polynésie française a participé à la 3e Conférence des droits de l'Homme du Pacifique sur l'orientation sexuelle, l'identité et l'expression de genre et les caractéristiques sexuelles, organisée à Fidji du 22 au 26 avril derniers.



Cette conférence sur les droits de l’Homme et l’égalité des genres a réunie environ 230 délégués en provenance de 24 pays et territoires de la région Asie-Pacifique pour échanger et partager leurs expériences respectives sur les défis auxquels sont confrontés les communautés LGBTQ+ océaniennes, et aussi pour proposer des actions concrètes pour répondre au thème général de la conférence : Œuvrer pour la justice mondiale et les droits humains locaux.



Les participants ont relevé que, parmi les membres du Forum de Îles du Pacifique (FIP), huit d’entre eux criminalisaient encore l’homosexualité dans leurs législation nationale. Ils ont salué la tenue à Rarotonga, aux Îles Cook, du dimanche 14 au 20 avril 2024, des célébrations “‘Epetoma Te Anuanua” organisées à l’occasion du premier anniversaire de la dépénalisation de l’homosexualité dans ce pays.



Le comité directeur du PHRC/SOGIESC a proposé l’organisation d’une réunion ad hoc, en marge du 53e Forum des Îles du Pacifique, qui se déroulera à Nuku'alofa, Tonga, du 26 au 30 août prochains, pour briffer les leaders du FIP et les sensibiliser sur les questions d’égalité des genres et de protection des minorités.



La délégation Polynésienne a confirmé le projet de l’association Cousins Cousines de s’associer aux Îles Cook pour organiser, en Polynésie Française, d’ici la fin de l’année, en lien avec l’ONG Ilga Oceania, un événement sur l’égalité des genres “Talanoa Forum” cofinancé par la France sur l’enveloppe du Fonds de coopération économique, sociale et culturelle pour le Pacifique, dit Fonds Pacifique.



Enfin, en réponse à la proposition de la vice-présidente, ministre de la Culture, le Comité organisateur régional du PHRC/SOGIESC a officiellement accepté l’offre de la Polynésie française d’accueillir, en 2026, la 4e Conférence des droits de l’Homme du Pacifique.