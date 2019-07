La Chine veut encadrer les cigarettes électroniques

Pékin, Chine | AFP | mardi 22/07/2019 - La Chine, qui compte le plus grand nombre de fumeurs au monde, envisage de durcir la réglementation autour des cigarettes électroniques, le géant asiatique craignant que le vapotage n'attire les adolescents vers le tabagisme.



Le pays compte plus de 300 millions de fumeurs et un homme sur deux est tabaco-dépendant. La cigarette y entraîne la mort d'un million de personnes chaque année, selon l'OMS, et 100.000 décès sont attribués au tabagisme passif.

"L'encadrement des cigarettes électroniques doit être sévèrement renforcé", a souligné lundi lors d'une conférence de presse Mao Qunan, le chef du département de planification de la Commission nationale de la santé (CNS).

Le vapotage, considéré comme moins nocif que le tabagisme traditionnel, est en train de conquérir un nombre croissant de fumeurs à travers le monde mais peine encore à décoller en Chine.

Les autorités craignent toutefois que les cigarettes électroniques ne constituent pour les adolescents une porte d'entrée vers le tabagisme à part entière.

"Nous voulons réduire le taux de tabagisme et empêcher les jeunes d'essayer le tabac", a expliqué M. Mao, se référant à des études qui établissent un lien formel entre vapotage et tabagisme parmi les jeunes.

La Chine a généralisé ces dernières années l'interdiction du tabac dans les lieux publics fermés mais peine à la faire respecter, dans un pays où l'industrie du tabac est reine.

Elle a rapporté 1.000 milliards de yuans (130 milliards d'euros) en impôts et bénéfices en 2018, soit plus de 5% des recettes du gouvernement central.

Plus d'un tiers des cigarettes fabriquées dans le monde sont fumées en Chine, où elles restent extrêmement bon marché.