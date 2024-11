La Chine poursuit l'extension de son influence dans le Pacifique

Pekin le 20 novembre 2024. L'aide chinoise à destination des nations insulaires du Pacifique pour des projets d'infrastructures est repartie à la hausse après avoir fléchi pendant la pandémie, selon une étude de l'Institut australien Lowy publiée mercredi.



Ces dix dernières années, Pékin avait injecté des milliards de dollars dans le Pacifique pour asseoir son influence dans cette région stratégique, face aux Etats-Unis et ses alliés.

"Pékin est sortie de l'accalmie provoquée par la pandémie avec un modèle en matière de soutien plus compétitif et politiquement plus ciblé", a relevé le groupe de réflexion dans sa carte annuelle faisant un état des lieux de l'aide bilatérale dans la région.

Cela traduit un retour de "l'ambition (de la Chine) de s'engager dans de grands travaux d'infrastructure dans le Pacifique", analyse le groupe de réflexion.

En 2022, la Chine s'est ainsi placée devant les Etats-Unis mais derrière l'Australie, championne de l'aide bilatérale dans la région.

Cette année-là, la Chine a dépensé 256 millions de dollars dans le Pacifique, un chiffre en hausse de 14% par rapport à trois ans plus tôt, selon l'étude.

En parallèle, l'Australie et les Etats-Unis y ont respectivement dépensé en 2022 plus de 1,5 milliards de dollars et 249 millions de dollars, des montants en baisse par rapport à ceux de 2021.

L'étude souligne en outre que l'aide chinoise vise désormais un nombre plus restreint d'Etats insulaires du Pacifique.

Les îles Salomon et Kiribati ont notamment vu affluer l'aide chinoise pour rénover des écoles ou des routes après avoir rompu leurs liens diplomatiques avec Taïwan, île gouvernée de façon autonome que Pékin considère comme faisant partie de son territoire.

La Papouasie-Nouvelle-Guinée a pour sa part vu l'aide chinoise chuter après avoir signé un pacte de sécurité avec les Etats-Unis en 2023.