

La Chine partage sa vision commune

Tahiti, le 29 septembre 2026 - Le nouveau consul et chef de poste du consulat de la République populaire de Chine en Polynésie française, Fan Xiaodong a reçu les autorités du Pays à l'occasion du 77e anniversaire de la fondation de son État.



Arrivée en août dernier, le nouveau consul de Chine, Fan Xiaodong, a organisé les festivités du 77e anniversaire de la fondation de la Chine lundi soir dans un hôtel de la côte ouest.



C’est aux côtés du haut-commissaire, Alexandre Rochatte, du président du Pays, Moetai Brotherson, et du président de l’assemblée de la Polynésie française, Tony Géros, qu’il a invité les représentants de la communauté chinoise du Fenua.



Une cérémonie sobre, accompagnée comme chaque année par les danses des lions ainsi que par deux représentations musicales.



Après des tensions entre les territoires, liées aux tirs d’essais chinois dans les eaux internationales proches de la Zone économique exclusive de la Polynésie française, la soirée avait aussi pour vocation de renforcer les relations entre l’État, la Chine, et la Polynésie française. “La France et la Chine ont besoin l'une de l'autre”, a assuré Fan Xiaodong dans son discours.



Si les réalités géopolitiques sont bien plus complexes qu’elles n’y paraissaient lundi soir, le consul a souhaité réaffirmer que “la Chine est disposée à continuer au côté de la France”, au cœur du bassin Pacifique.



La Chine est depuis peu la deuxième source d'importation de la Polynésie et “la première source d'exportation en 2024”, a assuré le consul. Des propos tenus non loin de deux véhicules électriques construits en Chine, que le consul a présenté comme “de bon marché et de bonne qualité pour améliorer le coût de la vie de la population”.



Malgré les appétits dans la région, le représentant de la République populaire de Chine a dit vouloir “partager une vision commune et des intérêts convergents, puisque nous partageons un océan commun”.



Des propos que le haut-commissaire, le président du Pays et le président de l’assemblée ont accompagné, souhaitant que les relations se fassent dans “la coopération et le respect du droit international”.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 29 Septembre 2026 à 18:54 | Lu 288 fois



