La Chine et Nauru rétablissent leurs liens diplomatiques, au détriment de Taïwan

Pékin, Chine | AFP | mercredi 23/01/2024 - La Chine et Nauru ont formellement repris mercredi leurs relations diplomatiques, après la décision de ce petit Etat insulaire du Pacifique de rompre ses liens avec Taïwan.



Une cérémonie de signature s'est tenue à Pékin en présence des ministres des Affaires étrangères des deux pays, a constaté un journaliste de l'AFP.



La Chine estime que Taïwan est l'une de ses provinces, qu'elle n'a pas encore réussi à réunifier avec le reste de son territoire depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949.



Depuis plus de 70 ans, les deux gouvernements rivaux à Pékin et Taipei se disputent la reconnaissance diplomatique des autres Etats.



Au nom du principe d'"Une seule Chine", Pékin ne permet pas aux pays étrangers de maintenir en parallèle des relations diplomatiques avec Taipei.



Le micro-Etat de Nauru a ainsi annoncé le 15 janvier rompre ses liens diplomatiques avec Taïwan au profit de la Chine.



Nauru avait une première fois basculé du côté de Pékin en 2002 après 22 ans de relations avec Taïwan, avant de se rallier à nouveau à Taipei en 2005.



"La Chine et Nauru sont géographiquement éloignés et séparés par de vastes océans, mais l'amitié entre les deux peuples a une longue histoire", a indiqué mercredi le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi à son homologue nauruan Lionel Aingimea.



"Nous nous réjouissons de ce nouveau chapitre des relations entre Nauru et la Chine. Elles s'appuieront sur la force et une stratégie de développement", a assuré pour sa part le ministre des Affaires étrangères de Nauru.



La rencontre a eu lieu à Pékin au complexe diplomatique de Diaoyutai, dans une salle dotée d'une baie vitrée donnant sur un petit lac.



La rétablissement formel des liens diplomatiques entre la Chine et Nauru intervient au moment où deux députés américains sont à Taïwan pour "réaffirmer le soutien des Etats-Unis" à l'île, après la récente élection présidentielle remportée par Lai Ching-te.



Ces dernières années, Pékin a notamment arraché à Taipei plusieurs alliés latino-américains comme la République dominicaine ou le Nicaragua.



Parmi les 12 Etats qui ont encore des relations diplomatiques avec Taïwan figurent le Vatican, l'Eswatini (ex-Swaziland), le Paraguay, des nations insulaires du Pacifique ou encore Haïti.



Nauru, qui compte 12.500 habitants, est l'un des plus petits pays du monde. Il est situé à environ 4.000 kilomètres au nord-est de Sydney, en Australie.

