La Champions League dans la ligne de mire de Dragon

Du côté de l'AS Dragon, qui reste sur deux victoires en championnat, on se méfie de la bête blessée. "Après leur défaite contre Vénus, le coach et les joueurs de Pirae voudront forcément se rattraper et faire un bon résultat contre nous", indique Efrain Araneda. "Ce match est bien sûr important si l'on veut rester au contact des leaders. Mais de notre côté on ne se met pas plus de pression que ça. Ce n'est que du plaisir de pouvoir jouer ce genre de match."



En effet, au niveau comptable, en cas de victoire l'AS Dragon doublerait l'AS Pirae au classement. Le club de Titioro se retrouverait alors à six points de la deuxième place de Ligue 1 occupée par Tiare Tahiti. Une deuxième place synonyme de qualification pour la Champions League de l'OFC.



"C'est un nouveau projet qui démarre à l'AS Dragon. Et malgré la jeunesse de nos joueurs on réalise un très bon parcours en championnat. Ce serait un peu prématuré de dire que l'on veut jouer le titre de champion dès cette année, mais on peut viser une place en Champions League pour la saison prochaine. Cela serait bénéfique pour le club", affirme Efrain Araneda.



Pour l'aider à atteindre cet objectif, le coach de l'AS Dragon a notamment recruté durant le dernier mercato le jeune attaquant de l'Olympique Mahina, Denji Kaiha. Ce dernier a d'ailleurs déjà inscrit un but sous ses nouvelles couleurs dimanche dernier lors de la victoire face à l'AS Central Sport (3-1). "Denji s'intègre bien au groupe. C'est un jeune attaquant prometteur qui va beaucoup nous aider pour le reste de la saison", explique son coach.



A l'aller, les Bleus de Dragon et les Orange de Pirae s'étaient quittés sur un match nul 1-1. Rendez-vous donc samedi à 18 heures pour le deuxième acte.