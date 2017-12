La Caravane de Noël continue sa tournée !

PAPEETE, le 8 décembre 2017. (COMMUNIQUE) A l’occasion du jeu concours Happy XMAS, elle se déplacera dans les points de vente de la Pacifique des Jeux de Tahiti et Moorea durant trois semaines : du 4 au 22 Décembre 2017. Plus de 11.000 cadeaux seront distribués !



Vous pourrez aussi retrouver l’agenda des animations sur les ondes de Radio 1, Tiare FM et dans le Tahiti Infos. Pour la 2e semaine consécutive, du 11 au 15 décembre, la Caravane de Noël sera :



LUNDI : Champion Mahina, Libre Service Jissang, Supermarché Manava, Station Shell Arue, Magasin Vénustar, Magasin Louise Mission, Station Total Heitiare

MARDI : Magasin Orohiti, Mou Chi Youk, Station Mobil Paea, Magasin Fraîcheur Paea, Magasin Maruia JR, Sun Boutic, Happy Market Paea

MERCREDI : Magasin Alam, Bayside Market, Kina Eia Nui, Supermarché Paopao, La Pirogue, Magasin Champion Toa Moorea

JEUDI: Polynesia, Magasin Louise, Magasin Punaauia, Tarevareva, Station Shell de la Route des Plaines , Champion Paofai

VENDREDI : Fare Loto, So Good, Te Pari Center, Vodafone, Station Total Prince Hinoi, Tahiti Glace Pamatai