La CTC lance une campagne de participation citoyenne

La Chambre territoriale des comptes (CTC) lance une campagne de participation citoyenne en Polynésie à partir de ce lundi 2 septembre. Cette initiative vise à encourager la population à proposer des thèmes de contrôle à la CTC, au Fenua. "Il s’agit de vous associer à la programmation des travaux de la juridiction. Pour que la proposition soit recevable, les règles suivantes doivent être respectées : elle doit s’inscrire dans les champs de compétences de la CTC, concerner le contrôle d’un organisme public ou financé sur fonds publics, évoquer un sujet d’ampleur locale, ne pas avoir fait l’objet d’un rapport public récent de la CTC, ne pas faire l’objet d’un rapport en cours d’instruction, et ne pas avoir pour vocation de signaler d’éventuelles infractions financières", explique la CTC dans un communiqué. Pour participer, rendez-vous sur La Chambre territoriale des comptes (CTC) lance une campagne de participation citoyenne en Polynésie à partir de ce lundi 2 septembre. Cette initiative vise à encourager la population à proposer des thèmes de contrôle à la CTC, au Fenua. "Il s’agit de vous associer à la programmation des travaux de la juridiction. Pour que la proposition soit recevable, les règles suivantes doivent être respectées : elle doit s’inscrire dans les champs de compétences de la CTC, concerner le contrôle d’un organisme public ou financé sur fonds publics, évoquer un sujet d’ampleur locale, ne pas avoir fait l’objet d’un rapport public récent de la CTC, ne pas faire l’objet d’un rapport en cours d’instruction, et ne pas avoir pour vocation de signaler d’éventuelles infractions financières", explique la CTC dans un communiqué. Pour participer, rendez-vous sur le site web de la Chambre . L’année dernière, de nombreuses propositions ont été formulées. Deux thèmes issus de cette consultation ont été inscrits au programme 2024 de la juridiction : la taxe de développement local et la défiscalisation locale.

Rédigé par Thibault Segalard le Lundi 2 Septembre 2024 à 12:47 | Lu 289 fois