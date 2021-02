La CTC fait des remous à Taiarapu-Est

De son côté, le tāvana Anthony Jamet dit s'étonner de la réaction de son opposante. Il assure qu'il va mettre en application des recommandations de la CTC et tacle l'ancienne maire de la commune : "Je crois que ce qu'elle n'a peut-être pas admis, c'est qu'aujourd'hui, il y a une équipe qui a gagné (...). Ce n'est pas facile parfois de lui faire admettre cela." Pour Anthony Jamet, le montage financier du parc de Teaputa a été réalisé juste avant la fin de la mandature de Béatrice Lucas. "Cela a plombé la capacité d'endettement de la commune, on s'est retrouvé en face de nos projets à réaliser essentiellement sur nos fonds propres". Une affirmation pourtant fausse –le projet étant intégralement financé par un emprunt– que le maire avait déjà porté devant la chambre territoriale des comptes. Et que la juridiction avait déjà démentie dans son rapport…



Le tāvana explique que la parcelle de terre a été mise en location car "rien n'avait été prévu par la mandature précédente" pour l'aménagement et l'équipement de ce parc. "Il fallait assurer le fonctionnement et rien n'a été préparé (...). Et nous l'avons loué à 700 000 Fcfp par mois." Anthony Jamet confirme que ses élus ont émis le souhait de vendre le parc Teaputa pour : "recomposer nos capacités d'endettement pour financer dans le futur nos opérations d'investissements structurants au niveau de chaque section de commune".