La CSTP-FO de l'hôpital demande de l'exemplarité aux élus

Tahiti, le 6 août 2021 – Dans un communiqué diffusé au lendemain du mariage du vice-président à Teva i uta, la confédération CSTP-FO au Centre hospitalier demande "cohérence" et "exemplarité" aux élus.



Au lendemain du très décrié mariage du vice-président à Teva i uta, auquel ont participé plusieurs élus et membres du gouvernement, le syndicat du personnel du CHPF affilié CSTP-FO a réagi dans un communiqué vendredi matin en demandant la "prise au sérieux par tous" de la situation sanitaire. "Alors que le CHPF est confronté à une arrivée massive de patients jamais vue jusqu'à présent et que les professionnels sont rappelés sur leur repose ou congés pour prendre en charge les malades, certains s'amusent au mépris des gestes barrières", écrit la secrétaire générale adjointe de la CSTP-FO, Mireille Duval. La syndicaliste du CHPF rappelle les annonces faîtes par "les mêmes dirigeants de notre Pays" la semaine dernière sur les restrictions sanitaires et leur demande de "respecter leurs engagements vis-à-vis de la population et de soutenir plus encore les soignants dans ce contexte alarmant". Le communiqué conclut en demandant "exemplarité" et "cohérence" aux élus "si vous voulez que la population suive vos recommandations".