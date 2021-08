La CRE en mission pour un accord EDT-Pays

Tahiti, le 4 août 2021 – Dans le cadre de l’avenant 18B à la concession pour la production et la distribution d'électricité de Tahiti-Nord, signé par le Pays et EDT en juillet 2020, la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) va assister les deux parties dans la recherche d’un accord sur la “juste” rémunération d'EDT.



Du 13 au 26 août prochain, deux chargés de mission de la CRE (Commission de Régulation de l’Energie) vont se déplacer en Polynésie française pour débuter une mission de médiation entre le Pays et EDT-Engie. Une démarche qui fait suite à la signature le 20 juillet 2021 de l'avenant 18B à la concession de service public de distribution d’électricité de Tahiti-Nord entre EDT et le Pays.



Les deux parties avaient convenu de solliciter la CRE pour apporter “l’expertise technique et l'impartialité nécessaire à la définition d'un accord permettant notamment de définir le niveau 'raisonnable' de rémunération du concessionnaire” et la méthode pour établir les charges.