La CPS modernise et simplifie son site

Tahiti, le 2 novembre 2022 – La CPS a annoncé mercredi le lancement de son nouveau site internet plus moderne et surtout plus simple d'accès pour les démarches des assurés, employeurs ou professionnels de santé.



La Caisse de prévoyance sociale a annoncé mercredi matin au cours d'une conférence de presse le lancement officiel de son nouveau site internet



Simplification



Fruit d’une année de travail des équipes en charge du projet, de sa conception à sa réalisation par un prestataire, ce nouvel outil numérique se veut plus ergonomique, accessible, pratique et moderne, afin de faciliter les démarches et favoriser l’accès à l’information au plus grand nombre. Des réglages d’affichage permettent également de le rendre facile d’utilisation pour les malvoyants ou les dyslexiques.



Le directeur de la CPS, Vincent Fabre, a précisé mercredi que le lancement de cette nouvelle plateforme constituait le point de départ d’un travail de simplification, auquel l’ensemble des services de la Caisse de Prévoyance Sociale continueraient à s’atteler. En effet, ce nouvel outil permettra la mise en place de nouvelles fonctionnalités, au service des assurés, mais aussi une meilleure accessibilité, puisqu’il permettra à terme de consulter l’ensemble des pages dans une version en reo tahiti. Le directeur qui a également profité de l’occasion pour rappeler que le site web constituait une passerelle vers les e-services de la CPS, dont le développement et le déploiement se poursuivrait avec intensité dans les années à venir, afin de faciliter la multiplication des démarches en ligne.

Rédigé par D'après communiqué le Mercredi 2 Novembre 2022 à 16:35 | Lu 432 fois