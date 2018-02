La CPS met en place une aide pour les crémations

PAPEETE, le 2 février 2018 - Les familles en deuil qui devront procéder à l'incinération du corps de leur proche pourront désormais bénéficier eux aussi de l'aide de la CPS pour les frais funéraires, allant jusqu'à 150 000 francs. La Polynésie n'a pas de crématorium, aussi l'aide concernera surtout les Polynésiens décédés à l'étranger.



Par voie de communiqué, la CPS a annoncé étendre la liste des frais funéraires pris en charge par la Caisse et y inclure les incinérations. La CPS note que "cette disposition s’appliquera à l’ensemble des assurés, bien qu’elle ne devrait pour l’instant n’avoir qu’un impact réduit dans le cas des personnes décédées en Polynésie française, qui ne dispose pas de crématorium. Elle constitue cependant une avancée considérable puisqu’elle permettra la prise en charge des frais d'incinération d'une personne décédée hors du territoire et/ou au cours d'une evasan, avant son rapatriement. Les conditions de prise en charge des frais de rapatriement restent quant à elles inchangées."



Dans le détail, les assurés et leurs ayants droits déclarés à la CPS (conjoints, concubins ou enfants), peuvent bénéficier de la prise en charge des frais funéraires, qui pour rappel s'élève à hauteur de 150 000 Fcfp pour les adultes et les enfants de plus de 12 ans, et de 80 000 Fcfp pour les enfants âgés de 12 ans et moins. Ces frais concernent donc désormais :

• la fourniture et la livraison du cercueil,

• la fourniture des frais découlant de l’application des mesures de salubrité (glace carbonique, location de lit réfrigérant, embaumement),

• la mise en bière,

• les frais de morgue,

• les frais de portage et de transport par corbillard du lieu d'exposition au lieu d'inhumation,

• les frais de démarches administratives,

• les frais d’incinération.