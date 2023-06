La CPS en attente d'une direction

Tahiti, le 27 juin 2023 - La CPS est toujours en quête d'un(e) directeur(trice) général(e). Le conseil des ministres de ce mercredi pourrait apporter un éclaircissement dans les noms proposés.



Depuis le 31 mars dernier, la Caisse de prévoyance sociale (CPS) est en mal de direction. Après le départ de Vincent Fabre pour raisons personnelles, la Caisse tourne avec à sa tête Vincent Dupont, directeur par intérim. Il avait déjà exercé l'intérim de la CPS lors de la passation de présidence entre l'ancien ministre des Finances, Yvonnick Raffin, et Vincent Fabre.



Pour statuer sur le sujet, le gouvernement de la Polynésie française a décidé de passer un appel à candidatures afin de trouver le nouveau directeur de la Caisse. Selon nos informations, le conseil des ministres de ce mercredi 28 juin pourrait trancher la question après avoir reçu plusieurs candidatures.



Parmi les personnes à avoir tenté leur chance, Claude Panero, actuelle directrice du Centre hospitalier de Taaone. Claude Panero était devenue en février dernier déléguée régionale de la Fédération hospitalière de France du Pacifique Sud en remplacement de Philippe Palombo, du CHS Albert-Bousquet de Nouvelle-Calédonie, parti à la retraite. Cette candidature à la tête de la CPS serait souhaitée de longue date par l’actuelle directrice du CHPF.



Le directeur par intérim souhaite rester



Face à elle, d'autres candidatures comme celle de Vincent Dupont, qui souhaite s'installer dans la durée après avoir accompli deux intérims. D'autres noms ont aussi circulé comme Thierry Nun-Fat, ancien conseiller spécial du président Édouard Fritch, ou encore Alexandra Martino, ancienne directrice de cabinet de la ministre du Travail, des Solidarités et de la Formation professionnelle, Virginie Bruant. Enfin, dernière candidature connue, celle du président de la Polynésie (sic), l'inévitable René Hoffer.



Du côté de la CPS, que cela soit chez les employés mais aussi le conseil d'administration, cette nomination est très attendue. En effet, le prochain conseil d'administration de la Caisse doit se tenir le 13 juillet prochain.



Bertrand Prévost



Leg :

1 et 2 : Claude Panero et Vincent Dupont, tous deux candidats à la direction de la CPS.