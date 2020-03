La CCISM propose du coaching gratuit pour les patentés

Pour aider les patentés à traverser les difficultés liées à la crise sanitaire et économique provoquées par le Covid-19 et les accompagner, la Chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers (CCISM) propose à partir du 2 avril quatre sessions gratuites de coaching en groupe par vidéoconférence."Comment mon entreprise et mon équipe peuvent-elles survivre à cette crise ?" sera la thématique abordée par une intervenante spécialisée dans la gestion de crise en entreprise.Pendant deux heures, elle apportera aux patentés des conseils pour leur permettre d’établir un plan d’action pour leur entreprise et leur équipe et répondra à cinq questions principales :• Comment développer une stratégie de crise pour minimaliser les pertes ?• Comment gérer son stress pendant cette période difficile ?• Comment prendre des décisions difficiles pour assurer la survie de son entreprise ?• Comment se projeter dans un avenir incertain avec un plan bien défini ?• Comment traverser une crise économique sans affecter les performances de son équipe ?Chaque session est limitée à dix participants maximum :• Jeudi 2 avril 2020 de 10 h à 11h30,• Vendredi 3 avril 2020 de 10 h à 11h30,• Mardi 7 avril 2020 de 10 h à 11h30,• Mercredi 8 avril 2020 de 10 h à 11 h 30.Les demandes de renseignement et d’inscription sont à adresser par email à [email protected]