La Belle époque arrangée pour la harpe

TAHITI, le 13 octobre 2022 - Eve Delcambre, harpiste, a séjourné quatre ans en Polynésie. Elle a donné des cours, assuré des concerts et enregistré un album. Elle a surtout laissé un livre de partitions de 21 chansons polynésiennes adaptées pour la harpe : Tahiti au bout des doigts. Un petit trésor resté, depuis sa sortie en juin 2021, discret.



Elle est arrivée en Polynésie en 2018. Eve Delcambre, harpiste de formation classique, s’est installée pour quatre ans à Moorea. Là, elle a proposé des ateliers de fabrication de Pop’harpe, donné des cours, assuré des concerts et enregistré un album et deux clips avec sa partenaire chanteuse Brenda Tihoni. Album et clips ont été réalisés par Zikprod. Elle a aussi arrangé des musiques polynésiennes qu’elle a rassemblées dans un livre intitulé Tahiti au bout des doigts et paru en juin 2021 aux éditions du Paquebot.



21 chansons arrangées et illustrées



Ce livre contient 21 chansons (essentiellement tahitiennes mais pas exclusivement), principalement issues du répertoire Tahiti Belle époque. Pour chaque chanson, le lecteur peut découvrir une illustration de l'artiste tatoueur Haamana Vanaa, une présentation du chant ainsi que le texte tahitien traduit par Winston Pukoki de l'Académie tahitienne. Il y a un lexique, la partition chant, les accords pour guitare et ukulele et un arrangement pour harpe simple. “ Cet arrangement est jouable au piano et arrangeable à volonté pour d'autres instruments ”, précise Eve Delcambre. Une introduction explique le projet et, en fin d’ouvrage, une biographie des compositeurs a été insérée ainsi que des clés pour comprendre le tahitien et un glossaire général des mots tahitiens. Eve Delcambre a coordonné le travail entre les différents acteurs du projet.



Pour elle, partir en Polynésie, c’était “ aller à la rencontre des gens, à la découverte d’une autre culture ”. Dans ses bagages, elle avait glissé ses harpes et l’envie de partager. “ Pendant que je découvrais avec émerveillement le ‘ukulele tahitien, mes harpes suscitaient l’intérêt. ” Elle a commencé à apprendre des chants polynésiens. “ J’ai enregistré les chansons que les gens m’ont transmises, cherché celles qu’ils m’ont recommandées et débuté le travail de mise en partition .”



Un grand enthousiasme



“ J’ai réalisé plusieurs arrangements plus ou moins élaborés. Lorsque je jouais ce répertoire dans les hôtels et restaurants, le public local manifestait un grand enthousiasme .” Cet enthousiasme visible lors des concerts mais aussi en ligne, ainsi que la rencontre avec Haamana Vanaa et Winston Pukoki ont donné naissance à Tahiti au bout des doigts. Pour ce projet, Eve Delcambre a dû faire des recherches pour identifier les versions les plus originelles possibles des chansons choisies, afin de les transcrire le plus fidèlement possible. Elle s’est en plus appuyée sur une petite collection de cinq recueils de chansons édités par les éditions Manuiti, créées par Yves Roche en 1965, et sur un recueil d’Eddie Lund de la même époque.



Eve Delcambre a quitté le territoire cette année. Elle a retrouvé son poste de professeur de harpe au conservatoire de La Madeleine, à côté de Lille. Elle garde de la Polynésie “ le souvenir de musiciens extraordinaires, la découverte d'une culture et la rencontre artistique avec Brenda Tihoni ”.





Une musicienne curieuse



Eve Delcambre a étudié au Conservatoire national de Lille et obtenu successivement une médaille d’or et un prix de perfectionnement. Elle a joué dans de nombreux orchestres professionnels et a participé à des tournées et festivals. Curieuse, elle s’est intéressée au répertoire de la musique traditionnelle vénézuélienne et a reçu une solide formation dans ce domaine avec Cristobal Soto. En Polynésie, elle s’est naturellement tournée vers le répertoire local.





Pratique



Pour se procurer l’ouvrage, contacter Eve Delcambre sur Messenger. Le livre coûte 30 euros et les frais de port sont de 18 euros, soit un total de 5 700 Fcfp.





Contacts



FB : Eve Delcambre

FB : Vevo – officiel

FB : Harpe à Moorea





Rédigé par Delphine Barrais le Jeudi 13 Octobre 2022 à 17:01 | Lu 95 fois