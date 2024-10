La 8e édition du Ta’urua Himene innove

Tahiti, le 16 octobre 2024 - La Maison de la Culture organise la huitième édition du Ta’urua Hīmene. Décliné en deux volets, ce rendez-vous dédié au chant polyphonique propose pour la première fois un concours, le Ta’urua hīmene, vendredi 25 octobre à 18 heures, au Grand théâtre avant le traditionnel concert gratuit de la Pointe Vénus, le samedi 2 novembre à 18 heures.



La première édition du concours Ta’urua Hīmene aura lieu le vendredi 25 octobre, dès 18 heures, au Grand théâtre de Te Fare Tauhiti Nui. Tout comme le Hura Tapairu célèbre le ‘ori Tahiti, ce concours offre aux groupes de chants polyphoniques leur propre scène de compétition.



Jusqu'à présent, le Ta’urua Hīmene était un concert annuel à la Pointe Vénus. Désormais, ce nom désigne également un concours, offrant pour la première fois aux groupes de chants polyphoniques une compétition qui leur est entièrement dédiée.



Ce projet a été initié par Te Fare Tauhiti Nui, avec l’aide de Myrna Tuporo, plus connue sous le nom de Mama Iopa, et de Pierrot Faraire. Plusieurs réunions de travail se sont tenues depuis 2023 pour concrétiser le projet, établir le règlement du concours, les fiches de notation ou encore le cahier des prix.



Le concours du Ta’urua Hīmene s'est inspiré des règles et des pratiques du Heiva i Tahiti. Les groupes doivent s’inscrire dans une des trois catégories obligatoires, ils ont le choix entre la catégorie Tārava Tahiti, Tārava Raromata’i et Tārava Tuha’a Pae.



Le Ta’urua Hīmene se distingue par son caractère unique et créatif. Les groupes ont la possibilité de s’inscrire dans la catégorie facultative appelée Hīmene ‘otorau. Cette catégorie permet à chaque groupe de proposer un medley comprenant un mix d’au moins deux chants traditionnels suivants : le ‘Ute, Pāta’uta’u, Tārava, Tuki et Ru’au.



Alors que les formations participant au Heiva peuvent rassembler jusqu’à 200 personnes sur scène, le Ta’urua Hīmene adopte une approche différente. Ce nouvel événement accepte des groupes composés de 12 à 15 membres. Cette différence significative de taille permet aux chanteurs d’occuper la scène du Grand théâtre et de proposer un spectacle puissant qui met en avant toutes les voix.

L’âge minimum requis pour tout artiste participant au concours est fixé à 16 ans révolus à la date de l’événement. Cependant, la participation de trois artistes d’au moins 12 ans révolus à la date de l’événement est autorisée.



Le rendez-vous du 2 novembre 16h00 : Arrivée des groupes



17h45 : Répétition du Hīmene ‘āmui (chant d’ensemble)



18h15 : Présentation de la soirée et prière



18h30 : Reo Papara – Grand prix Tumu Ra’i Fenua au Heiva i Tahiti 2023



18h50 : Chant donné par le jury du concours Ta’urua Hīmene 2024



19h05 : Gagnant au concours Ta’urua Hīmene 2024 – 3e prix Hīmene ‘otorau + tārava



19h25 : Gagnant au concours Ta’urua H

īmene 2024 – 1er prix tārava Raromata’i + ‘otorau



19h45 : Gagnant au concours Ta’urua Hīmene 2024 – 2e prix Hīmene ‘otorau + tārava



20h05 : Gagnant au concours Ta’urua Hīmene 2024 – 1er prix Tārava Tuha’a Pae + ‘otorau



20h25 : gagnant au concours Ta’urua Hīmene 2024 – 1er prix Hīmene ‘otorau + tārava



20h45 : gagnant au concours Ta’urua Hīmene 2024 – 1er prix Tārava Tahiti + ‘otorau



21h00 : Hīmene ‘āmui



Les groupes inscrits au concours Onze groupes de chant ont choisi de relever le défi en participant à la toute première édition du Concours Ta’urua Hīmene.



Catégorie Tārava Tahiti : Taur e’a RSMA, Te Manu Āi’a, Taru’u, Ahi O ra, Ō Tahi, Tamari’i Tipaerui Iti, Tamari’i Tipaerui Nui.



Catégorie Tārava Tuha’a Pae : No Koe e te Rapa, Tamari’i Tuha’a Pae nō Mahina, Tamariki Rapa 2, Tupu Au



Rédigé par La rédaction le Mercredi 16 Octobre 2024 à 13:30 | Lu 181 fois