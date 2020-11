La 7ème édition du Paddle Festival reportée à 2021

Tahiti, le 25 novembre 2020 - Après deux reports et en dépit de nombreux inscrits pour la date du 5 décembre, les organisateurs du Paddle Festival ont décidé de reporter l'événement à 2021.



Les organisateurs du Paddle Festival se sont finalement résignés. Après deux reports ces derniers ont décidé d'annuler l'événement qui devait se tenir le 5 décembre. "Malgré les efforts fournis et l’investissement financier important consenti les décisions d’interdire toutes les compétitions sportives prises conjointement par le Pays et l’État ce 13 novembre dernier, nous contraignent à reporter le Paddle Festival à 2021", ont indiqué les organisateurs dans un communiqué.



Les compétiteurs qui souhaitent se faire rembourser leur inscription doivent se faire connaitre par mail avant le 15 décembre. Passée cette date, les compétiteurs seront automatiquement réinscrits pour l'édition 2021 du Paddle Festival.